Sceneta, care semăna cu scena biblică în care Isus Hristos și apostolii săi iau ultima masă înainte de trădarea și răstignirea pe cruce și în care au apărut travestiți, un model transsexual și un cântăreț dezbrăcat, costumat în zeul grec al vinului, Dionysos, a stârnit consternarea Bisericii Catolice și a dreptei religioase din America.

„În mod clar, nu a existat niciodată o intenție de a arăta lipsă de respect față de orice grup religios. (Ceremonia de deschidere) a încercat să celebreze toleranța comunității”, a declarat purtătoarea de cuvânt a JO 2024 de la Paris, Anne Descamps, în cadrul unei conferințe de presă.

„Credem că această ambiție a fost atinsă. Dacă oamenii s-au simțit jigniți, ne pare foarte rău”, a adăugat aceasta.

Franța, deși mândră de bogatul său patrimoniu catolic, are, de asemenea, o lungă tradiție de secularism și anticlericalism. Blasfemia nu este doar legală, ci și considerată de mulți drept un pilon esențial al libertății de exprimare, notează Reuters.

