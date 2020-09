Știri Externe Cântăreața Pamela Hutchinson, fostă membră a grupului The Emotions, a murit. Artista avea 61 de ani De Paul Tecuceanu, . Ultimul update Luni, 21 septembrie 2020, 16:39

Cântăreaţa Pamela Hutchinson, membră a grupului The Emotions, cunoscut mai ales pentru single-ul „Best Of My Love”, a murit la vârsta de 61 de ani, informează BBC, conform news.ro.