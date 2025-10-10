„Să ne deschidem urechile la strigătul lor”

Mulți creștini „trebuie să recitească Evanghelia” pentru că au uitat că dragostea și credința pentru săraci merg mână în mână, a spus Papa Leon al XIV-lea în primul său document papal major.

„Iubirea față de săraci – indiferent de forma pe care o poate lua sărăcia lor – este semnul distinctiv evanghelic al unei Biserici fidele inimii lui Dumnezeu”, a scris Papa în „Dilexi Te” („Te-am iubit”) , o exortație apostolică „către toți creștinii despre iubirea față de săraci”.

O exortație este un document papal de rang înalt și reprezintă, de obicei, un apel adresat catolicilor în jurul unei teme specifice. Leon explică faptul că Dilexi te era pregătit de Papa Francisc în ultimele luni ale vieții sale, dar că el a fost „fericit să facă din acest document al său propriul său text”. 

Papa Leon a semnat documentul pe 4 octombrie, de sărbătoarea Sfântului Francisc de Assisi, iar Vaticanul a publicat textul pe 9 octombrie.

Documentul, inițiat de Papa Francisc

Documentul a fost inițiat de Papa Francisc, a spus Papa Leon, dar a adăugat la acesta și a dorit să îl publice aproape de începutul papalității sale, „întrucât împărtășesc dorința iubitului meu predecesor ca toți creștinii să ajungă să aprecieze legătura strânsă dintre dragostea lui Hristos și chemarea sa de a avea grijă de săraci”. 

Legătura nu este nouă sau modernă și nu a fost o invenție a Papei Francisc, a spus el. De fapt, în toate Scripturile ebraice, „dragostea lui Dumnezeu este demonstrată în mod viu prin protecția sa față de cei slabi și săraci, în măsura în care se poate spune că are o afecțiune deosebită pentru ei”.

„Sunt convins că alegerea preferențială pentru săraci este o sursă de reînnoire extraordinară atât pentru Biserică, cât și pentru societate”, a scris Papa Leon, „dacă putem doar să ne eliberăm de egocentrismul nostru și să ne deschidem urechile la strigătul lor”.

Decalaj tot mai mare dintre bogați și săraci

Așa cum a făcut-o de la începutul papalității sale, în luna mai, Papa a deplâns decalajul tot mai mare dintre cei mai bogați și cei mai săraci cetățeni ai lumii și a remarcat cum femeile sunt adesea „de două ori sărace”, luptând să-și hrănească copiii și făcând acest lucru cu puține drepturi sau posibilități.

Papa Leon a afirmat, de asemenea, învățătura bisericii încă din anii 1960, conform căreia există „structuri ale păcatului” care îi țin pe săraci în sărăcie și îi determină pe cei care au suficiente resurse să-i ignore sau să creadă că sunt mai buni decât ei.

Când biserica vorbește despre opțiunea preferențială a lui Dumnezeu pentru săraci, a spus el, nu îi exclude și nu îi discriminează pe ceilalți, lucru „care ar fi imposibil pentru Dumnezeu”.

Însă expresia este „menită să sublinieze acțiunile lui Dumnezeu, care sunt mișcate de compasiune față de sărăcia și slăbiciunea întregii omeniri”, a scris el. 

«Am fost străin și M-ați primit»”

Documentul include o secțiune separată despre migranți, Papa scriind: „Biserica a recunoscut întotdeauna în migranți o prezență vie a Domnului care, în ziua judecății, va spune celor de la dreapta Sa: «Am fost străin și M-ați primit»”.

Citatul este din Evanghelia după Matei 25:35, care face parte din „Judecata Neamurilor”, în care Isus afirmă clar că urmașii săi vor fi judecați după modul în care se îngrijesc de săraci, bolnavi, condamnați și străini. 

„Biserica, asemenea unei mame, îi însoțește pe cei care merg” în căutarea unei vieți mai bune și mai sigure pentru ei și familiile lor, a scris Papa Leon.

„Unde lumea vede amenințări, ea (biserica) vede copii; unde se construiesc ziduri, ea construiește poduri”, a continuat el. „Ea știe că proclamarea Evangheliei este credibilă doar atunci când este tradusă în gesturi de apropiere și primire.”

Biserica știe, a spus el, „că în fiecare migrant respins, Hristos însuși bate la ușa comunității”.

Este mai bine să faci măcar ceva decât nimic

În exortația sa, Papa Leon a trecut în revistă referințele biblice la obligația de a iubi și de a îngriji pe săraci și a citat sfinți și ordine religioase de-a lungul istoriei care s-au dedicat vieții alături de săraci și ajutorării lor.

O secțiune a documentului se concentrează asupra „părinților bisericii”, primii teologi, care, a spus el, „au recunoscut în săraci o cale privilegiată de a ajunge la Dumnezeu, o cale specială de a-L întâlni. Caritatea arătată celor aflați în nevoie nu era văzută doar ca o virtute morală, ci ca o expresie concretă a credinței în Cuvântul întrupat”, Isus.

Desigur, pentru Papa Leon, un augustinian, Sfântul Augustin de Hipona a fost inclus în document. Sfântul, „Doctorul Harului, a văzut grija față de săraci ca o dovadă concretă a sincerității credinței”, a scris Papa. Pentru Augustin, „oricine spune că Îl iubește pe Dumnezeu și nu are compasiune pentru cei nevoiași minte”. 

Și, deși Papa a scris că „cea mai importantă modalitate de a-i ajuta pe cei defavorizați este să-i ajuți să găsească un loc de muncă bun”, el a insistat că, atunci când acest lucru nu este posibil, a da pomană unei persoane care cere bani este totuși un lucru plin de compasiune.

„Întotdeauna este mai bine să faci măcar ceva decât nimic”, a scris Papa Leon.

Dictatura unei economii care ucide

Totuși, a spus Papa, creștinii nu pot sta degeaba în timp ce sistemul economic global penalizează săracii și îi îmbogățește extrem de mult pe unii oameni.

„Trebuie, așadar, să continuăm să denunțăm «dictatura unei economii care ucide»”, a spus el, citând o frază folosită de Papa Francisc.

„Ori ne recăpătăm demnitatea morală și spirituală, ori cădem într-o haznă”, a scris el.

„O Biserică care nu pune limite iubirii, care nu cunoaște dușmani împotriva cărora să lupte, ci doar bărbați și femei pe care să îi iubească”, a spus Papa Leon, „este Biserica de care lumea are nevoie astăzi”.

