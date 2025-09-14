Diferența salarială dintre directori și lucrători

Papa Leon a discutat despre „valoarea vieții umane, a familiei și a societății”, subliniind că una dintre problemele semnificative este „diferența tot mai mare între nivelurile de venit ale clasei muncitoare și banii pe care îi primesc cei mai bogați”.

„De exemplu, directorii generali care acum 60 de ani câștigau de patru până la șase ori mai mult decât muncitorii, ultima cifră pe care am văzut-o arată că acum câștigă de 600 de ori mai mult decât muncitorii obișnuiți”, a spus el.

„Ieri, știrea că Elon Musk va deveni primul trilionar din lume. Ce înseamnă asta și despre ce este vorba? Dacă asta este singurul lucru care mai are valoare, atunci suntem în mare pericol”.

Planul de compensare al Tesla

Consiliul de administrație al Tesla a propus recent un plan care i-ar acorda lui Musk sute de milioane de acțiuni Tesla dacă reușește să crească valoarea de piață a companiei la 8,5 trilioane de dolari. Această sumă depășește valorile de piață combinate ale Meta, Microsoft și Alphabet.

Dacă planul este aprobat și obiectivele sunt atinse, Musk ar putea primi 423,7 milioane de acțiuni Tesla, adăugându-se astfel aproximativ 900 de miliarde de dolari la averea sa netă actuală, conform Time.

Aceasta l-ar transforma în cel mai bine plătit director executiv din istorie și prima persoană care depășește pragul de 13 cifre în ceea ce privește averea personală. În prezent, Musk deține 19,7% din Tesla și acțiuni semnificative în SpaceX și xAI.

Impactul asupra Tesla

Cu toate acestea, scurta sa perioadă de mandat ca șef al Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală în cea de-a doua administrație a președintelui Donald Trump, precum și conflictele ulterioare cu acesta din urmă, au contribuit la scăderea profiturilor Tesla în 2025, în special a vânzărilor din Europa.

Reacții și perspective

Într-un interviu acordat publicației The Crux, Papa Leon a declarat: „Nu pretind că am toate răspunsurile, dar cu siguranță văd realitatea în unele dintre rezultate… Poate că, în unele locuri, pierderea unui sens mai profund al ceea ce reprezintă viața umană ar avea legătură cu asta, ceea ce a afectat oamenii la multe niveluri”.

Membrii consiliului Tesla, Robyn Denholm și Kathleen Wilson-Thompson, au scris într-o scrisoare către acționari: „Păstrarea și motivarea lui Elon este fundamentală pentru ca Tesla să atingă aceste obiective și să devină cea mai valoroasă companie din istorie”.

Într-o conferință telefonică din aprilie, Elon Musk a declarat: „Sunt extrem de optimist în privința viitorului companiei, care va fi bazat fundamental pe mașini autonome la scară largă și pe roboți umanoizi autonomi, la un volum mare… Cred în continuare că Tesla, cu o execuție excelentă, va fi de departe cea mai valoroasă companie din lume”.

Ce urmează

Următorul pas este votul acționarilor asupra planului de compensare la adunarea anuală a companiei, programată pentru 6 noiembrie. Dacă va fi aprobat, planul ar condiționa din punct de vedere legal acordarea unor acțiuni mari de îndeplinirea obiectivelor de performanță declarate.

Comentariile Papei Leon contribuie la o analiză publică mai amplă, care ar putea influența dezbaterile despre guvernanța corporativă, discuțiile cu investitorii și răspunsurile politice, însă rezultatele specifice ale declarațiilor sale privind politicile sunt incerte. Fragmentele din interviu fac parte dintr-o biografie care va fi publicată în curând.

