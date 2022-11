Părinții soldatului contractual Kemal Bostanov, în vârstă de 20 de ani, care a murit în războiul din Ucraina, s-au dat reciproc în judecată la Sankt Petersburg. Mama soldatului, Anastasia Yudina, vrea să primească toată plata guvernamentală pentru fiul ei, întrucât ea l-a crescut singură.

Tatăl biologic al lui Kemal mizează și el pe plăți, deși, potrivit mamei, el nu a participat la creșterea fiului său și „nu a plătit nici măcar o rublă de întreținere pentru copii”.

Tribunalul districtual Smolninski din Sankt Petersburg a început să analizeze cazul unei rezidente din regiunea Leningrad, Anastasia Yudina, care cere mai mult de 12 milioane de ruble de la Ministerul rus al Apărării, asigurarea integrală pentru fiul ei, Kemal Bostanov, în vârstă de 20 de ani, care a murit în martie 2022, în timpul luptelor din Ucraina. Tatăl, Hasan Bostanov, pretinde jumătate din despăgubire .

Familiile militarilor căzuți în Rusia au dreptul la asigurare și o indemnizație unică în valoare de 7,4 milioane de ruble, precum și la o compensație lunară pentru fiecare membru al familiei. Potrivit decretului prezidențial din 5 martie 2022, rudele victimelor operațiunii militare din Ucraina primesc încă 5 milioane de ruble. În euro, suma totală e de puțin mai mult de 233.000 de euro.

„O persoană care nu a văzut niciodată un copil, nu a crescut și nu a investit nici măcar o rublă în el. Într-o hotărâre a Curții Supreme se spune că aceste plăți sunt, în primul rând, recunoștință pentru creșterea unui erou. Deci de ce să-i mulțumești lui?”, întreabă Anastasia Yudina.

Anastasia l-a cunoscut pe Hasan Bostanov, tatăl primului ei copil, la Kislovodsk, în 2000. Era fermier din KaracEAI-Cerkessia. Hassan i-a ales chiar numele fiului său: Kemal în arabă înseamnă „perfecțiune”. Împreună nu au trăit mult, curând Hassan a avut un alt fiu, cu o altă femeie. Anastasia s-a despărțit de Bostanov, iar mai târziu s-a mutat cu copilul ei la Sankt Petersburg.

„În 2010, am depus o cerere de pensie alimentară, Hassan avea atât noua mea adresă, cât și numărul de telefon, avea de toate, dar nu și dorința de a comunica cu copilul. Hassan a depus întâmpinare cu privire la pensia alimentară, întrucât instanța nu a ținut cont că mai are copii. Trebuia să merg mai departe prin tribunale, dar nu am făcut-o. Eram căsătorită în acel moment, iar soțul meu a spus că nu e nevoie să fiu umilită, el va hrăni toată familia”, își amintește Anastasia.

Kemal Bostanov a crescut în Gorbunki, un sat de 7.000 de locuitori din regiunea Leningrad, nu departe de Sankt Petersburg. A terminat o școală profesională de mecanici auto, lucra cu jumătate de normă în construcții. Nu a văzut un viitor în viața civilă, a visat la serviciul militar. În iunie 2021, a fost chemat pentru serviciul militar în brigada 138 a unității militare 02511 din satul Kamenka, din regiunea Leningrad.

„Voia să meargă la trupe, după armată. A visat să intre în Wagner PMC. Chiar acolo. Există un alt antrenament, serviciul este complet diferit. Ei fac bărbați din băieți. În armata noastră, fiul meu nu a trecut printr-o singură zi de antrenament. A făcut un singur marș”, spune mama lui Kemal.

După primele șase luni ca recrut, Kemal a fost trimis să facă exerciții la granița cu Ucraina. Mama lui nu știe dacă a semnat cu contract cu armata, pentru a merge pe front. Era plutonier într-o grupă de mortiere. Alături de camarazii lui, el a fost atacat în satul Malaia Rogan, lângă Harkov, la jumătatea lunii martie. Mama n-a mai putut lua legătura cu el.

„Am început să caut, am sunat la unitatea militară, la oficiile militare de evidență și înrolare. Ministerul Apărării a răspuns că nu era niciunul pe liste, nu vă faceți griji, așteptați. Și pe 5 aprilie, la 6:38 dimineața, m-au sunat și mi-au spus că fiul meu este în captivitate. Apoi i-am scris lui Hassan să-l ajute, dacă are legături. El nu a răspuns.

Două luni am căutat, am plecat la Moscova. De fiecare dată mi s-au spus informații noi: în captivitate, în tranșee, sau dispărut. Am făcut un test ADN pe 20 aprilie și s-a potrivit pe 5 iunie. Cu două zile înainte, ucrainenii au trimis o fotografie: nu se vede nicio față, doar o bucată de nas și mustața. Mi-am dat imediat seama că era el”, povesteșe Anastasia despre cum a fost găsit cadavrul lui Kemal.

Înmormântarea lui Kemal a fost aranjată de autoritățile locale în Palatul Culturii din Gorbunki. Pe scenă se află un sicriu tapițat cu pânză roșie, patru soldați cu mitraliere și rudele lui Kemal în ținută de doliu. Kemal a fost înmormântat în satul din apropiere, Colonia, tatăl său nu a fost la înmormântare.

„L-am invitat. Nu a venit la înmormântare. Și apoi m-au sunat de la unitatea militară și mi-au spus că Hassan a depus documente pentru plată. L-am dat în judecată. Este și rușinos și umilitor să lupți pentru acești bani. Am un fiu mort și 20 de ani mai târziu a apărut un tată care vrea neapărat să obțină bani de pe urma lui. Mi-a spus că mi-i dă înapoi mai târziu. Apoi le-a spus reporterilor că va trimite toți banii în Ucraina. Deja e o nebunie senilă. Mai vrea să obțină 1/5 din casa care îi aparține lui Kemal”, se plânge Anastasia.

Potrivit mamei decedatului, ultima dată când tatăl și fiul au vorbit la telefon a fost în 2015. Conversația a fost despre religie și nu a durat mult.

Într-o conversație cu Fontanka, tatăl lui Kemal spune că băiatul a fost luat de mama lui când avea șase luni și a dispărut. El vrea să trimită banii pe care-i cere acum fondului de ajutor Donbass: „Există o lege. Pentru cine să cer? Ea își va primi partea, ce mai vrea? De ce să renunț la fiul meu? Nu mă gândesc la bani, o persoană tocmai a intrat în pământ”, a explicat tatăl.

În Rusia, în diferite regiuni, rudele militarilor care au murit în Ucraina se dau în judecată reciproc din cauza plăților pentru soldatul decedat. În Transbaikalia, o femeie din Olesia Badrtdinova îl dă în judecată pe fostul ei soț, care, după moartea fiului său militar în vârstă de 21 de ani, în Ucraina, a decis să ceară o parte din despăgubire.

Foștii soți și părinți ai lui Bogdan Fotin, în vârstă de 26 de ani, se dau în judecată pentru bani, în Hakassia. La Volgograd, mătușa soldatului decedat ValerI Kovalenko a retras 10 milioane de ruble din despăgubiri de pe card, deși banii erau destinați bunicului lui Kovalenko. Rudele au mers în instanță.

În Saratov, un tribunal l-a privat pe tatăl lui Șamil Bilianov de sprijin social financiar din cauza faptului că bărbatul nu a participat la creșterea soldatului când acesta era copil.

În decembrie 2019, Colegiul Judiciar al Curții Supreme a Federației Ruse a stabilit care dintre părinți poate solicita plăți în cazul decesului unui militar. Dacă părintele care a părăsit familia nu a crescut copilul și nu l-a întreținut financiar, acesta nu poate pretinde despăgubiri.

Cu toate acestea, decizia se referă la împărțirea despăgubirilor pentru militarul decedat în perioada anterioară trimiterii trupelor de către Rusia în Ucraina.

