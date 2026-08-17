Printr-un astfel de plan, dezaprobat deja de laburiștii aflați la putere și de conservatorii din opoziție, Reform UK consideră că va face economii de 21 de miliarde de lire sterline (24,57 miliarde de euro) la sfârșitul celui de-al cincilea an de aplicare.

Posibile ciocniri cu UE dacă Reform UK va câștiga alegerile și își va pune în aplicare planul

O eventuală implementare a propunerii ar implica renegocierea acordului privind Brexitul cu Uniunea Europeană (UE) și i-ar afecta și pe britanicii stabiliți în UE, întrucât aceștia ar pierde la rândul lor drepturi echivalente pe bază de reciprocitate, notează EFE.

Conform acordului privind Brexitul, cetățenii din UE, inclusiv românii, cu reședință permanentă în Regatul Unit au dreptul la ajutoare sociale în condiții egale cu cetățenii britanici.

„A-i obliga pe lucrătorii britanici să plătească ajutoare pentru străini nu este doar o absurditate economică, ci pur și simplu imoral”, a declarat purtătorul de cuvânt al Reform UK, Robert Jenrick.

„Oamenii sunt mai mult decât dispuși să-și ajute vecinii în vremuri dificile, dar contribuabilul britanic nu își poate permite să subvenționeze întreaga planetă, mai ales pe aceia care nu au contribuit la sistem”, a insistat el.

Nigel Farage caută subiecte de exploatat în scop electoral

Conform planului, care ar putea fi luat mai serios în discuție numai dacă Reform UK ar câștiga alegerile generale prevăzute pentru vara anului 2029, imigranții rezidenți cu statut legal în Regatul Unit nu vor mai putea obține ajutoare sociale precum subvenții pentru locuințe, ajutoare de șomaj, alocații pentru copii destinate familiilor fără resurse sau ajutoare de invaliditate.

Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de propuneri ale Reform UK privind combaterea imigrației. Liderul Reform UK, Nigel Farage, a propus acum un an un plan de abrogare a unor părți din legislația privind drepturile omului, pentru a permite expulzarea în masă a imigranților ilegali. Acesta susține că Regatul Unit se apropie de o situație de „tulburări sociale majore” din cauza migrației scăpate de sub control.

Reform UK este în prezent pe locul doi în sondaje, în urma Partidului Laburist, după ce timp de mai mult de un an a ocupat primul loc. La ultimele alegeri locale și regionale, desfășurarte în luna mai, acest partid de extremă-dreapta a obținut succese spectaculoase, dar acum se confruntă cu provocarea dificilă de a-și menține această popularitate încă trei ani, subliniază EFE.

Reform UK a luat în vizor și persoanele cu handicap

O altă măsură controversată, potrivit BBC, este propunerea cu privire la eliminarea/modificarea, în funcție de caz, a plăților pentru handicap sau altor indemnizații sociale. Aproximativ 3 milioane de britanici ar putea fi afectați de această măsură care, potrivit Reform UK, ar duce la economii totale de 50 de miliarde de lire.

Reform UK susține că vrea să efectueze cea mai cuprinzătoare revizuire a sistemului de asistență socială dintr-o generație întrucât sistemul actual este o „empatie sinucigașă” și o „perversiune ciudată a compasiunii”.

Laburiștii spun că Reform UK propun „economisiri fanteziste, construite pe eliminarea sprijinului de la persoanele cu dizabilități”, în timp ce conservatorii denunță o „politică necoaptă” și o altă „încercare de a distrage atenția” de la întrebările despre cadoul de 5 milioane de lire sterline primit de Nigel Farage.

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