Un cadou generos înainte de anunțarea candidaturii

Farage respinsese inițial ideea de a candida, inclusiv din motive financiare, dar s-a răzgândit brusc în iunie 2024, după ce a primit „cadoul personal” oferit de miliardarul britanico-thailandez.

În iulie 2024, Farage a obținut pentru prima dată un mandat în Parlamentul britanic – după opt încercări – și și-a anunțat intenția de a deveni prim-ministru la următoarele alegeri generale, prevăzute să aibă loc în vara anului 2029.

Liderul Reform UK nu a vorbit public până acum despre „cadoul personal” primit din partea lui Harborne. Potrivit The Guardian, politicianul nu era obligat să-l declare autorităților, întrucât l-a primit înainte de a-și depune candidatura și de a începe campania electorală. În plus, el nu era deputat la momentul respectiv.

Christopher Harborne, cel mai important donator pentru partidul lui Farage

Acest cadou arată cât de important a devenit Harborne în politica britanică, oferind bani atât lui Farage, cât și partidelor conduse de acesta în ultimii șapte ani.

Anul trecut, miliardarul britanico-thailandez a donat 9 milioane de lire sterline pentru Reform UK – cea mai mare donație primită de un partid britanic din partea unui susținător. În total, Harborne a finanțat cu 12 milioane lire sterline Reform UK de-a lungul anului 2025.

Farage susține că a vorbit cu Harborne, „poate o dată pe lună, poate o dată la șase săptămâni”, abia după ce a făcut donația de 9 milioane de lire sterline către Reform UK. „Vrea ceva de la mine? Nu. Absolut nimic în schimb, absolut nimic”, s-a apărat politicianul britanic.

Jocuri politice finanțate?

Și totuși, „cadoul personal” de 5 milioane de lire sterline a fost oferit într-un moment în care Farage exercita presiuni asupra premierului conservator de la acea vreme Rishi Sunak ca să accepte un pact electoral – lucru pe care Harborne a recunoscut că l-a favorizat atunci și l-a discutat anterior cu liderul Reform UK.

De altfel, Harborne și Farage au o relație de lungă durată. Miliardarul a donat 10 milioane de lire sterline Partidului Brexit, fosta formațiune politică a lui Farage, înainte de alegerile din 2019. La acea vreme, Farage și-a retras majoritatea candidaților care ar fi putut lua voturile conservatorilor, contribuind efectiv la asigurarea unei victorii zdrobitoare pentru Boris Johnson. Ori, în afară de partidele lui Farage, Harborne a oferit donații și pentru conservatori.

Farage susține că Harborne este doar un simpatizant îngrijorat de securitatea sa

Contactați de The Guardian, Farage și Harborne au refuzat să comenteze pe tema „cadoului personal”. Cu toate acestea, Farage a confirmat apoi pentru Daily Telegraph că a primit bani de la Harborne pentru securitatea sa personală, care i-ar fi fost refuzată de Ministerul de Interne.

„Sunt pe cont propriu și voi fi așa pentru tot restul vieții mele. Trebuie să înfrunt această realitate sumbră. Christopher este un susținător fervent care este profund îngrijorat de siguranța mea”, a declarat liderul UK în interviul acordat pentru Daily Telegraph.

Controversatul politician Nigel Farage

Nigel Farage este un politician britanic controversat care s-a remarcat prin euroscepticismul manifestat în Parlamentul European. El este unul dintre arhitecții ieșirii Marii Britanii din UE, o alegere regretată acum de majoritatea britanicilor. Corectitudinea acelei alegeri este însă contestată, având în vedere că Farage și grupul Leave.EU sunt acuzați că, prin intermediul Cambridge Analytica, au utilizat datele personale ale alegătorilor pentru a-i ținti cu mesaje specifice.

Numeroase dovezi, printre care e-mailuri și documente, au arătat legături între extremistul american de dreapta Steve Bannon, pe atunci vicepreședinte al Cambridge Analytica, și eforturile de a influența votul pentru Brexit, adesea prin intermediul unor personaje precum Nigel Farage. Totuși, ambele părți neagă orice colaborare obscură.

Nigel Farage a fost asociat totodată cu o campanie rusă de a influența opinia publică europeană. El a făcut în numeroase ocazii declarații favorabile regimului de la Moscova. Cu toate acestea, a negat orice legătură cu Rusia lui Putin. În schimb, Nathan Gill, un fost eurodeputat ales pe lista unui fost partid al lui Farage, a fost condamnat la zece ani şi jumătate de închisoare pentru că a primit mită de la ruși în cadrul unei campanii de influenţare pro-rusă în Parlamentul European.

PSD și PNL, mesaje pe Facebook la interval de trei minute. Primii cer demisia lui Bolojan înaintea moțiunii de cenzură, liberalii cer deblocarea comentariilor pe Facebook
Se mută de la PSD la PNL! E anunțul momentului pe scena politică din România! Decizia care a surprins pe toată lumea
Unica.ro
Se mută de la PSD la PNL! E anunțul momentului pe scena politică din România! Decizia care a surprins pe toată lumea
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!
Tvmania.ro
Imagini din casa Ilincăi Vandici: Vedeta și-a îndeplinit visul după ani de muncă. Dressingul care concurează cu cel al marilor vedete de la Hollywood!

Topul micilor din București! Cât costă un mic cu muștar și care sunt cele mai căutate locații
Știri România 19:02
Topul micilor din București! Cât costă un mic cu muștar și care sunt cele mai căutate locații
Reguli pentru transportul copiilor în mașină: când este obligatoriu înălțătorul auto și ce amenzi riști
Știri România 18:14
Reguli pentru transportul copiilor în mașină: când este obligatoriu înălțătorul auto și ce amenzi riști
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Adevarul.ro
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Scandal uriaş între doi agenţi care activează în fotbalul românesc: „Am obţinut ordin de restricţie! A făcut-o proxenetă pe soţie”
Fanatik.ro
Scandal uriaş între doi agenţi care activează în fotbalul românesc: „Am obţinut ordin de restricţie! A făcut-o proxenetă pe soţie”
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Cum au ajuns „Cămătarii” și „Sportivii” subiect de serial la PRO TV: „Istoria criminalității organizate din România din '90 până în prezent”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:43
Cum au ajuns „Cămătarii” și „Sportivii” subiect de serial la PRO TV: „Istoria criminalității organizate din România din ’90 până în prezent”
Antonia a fost părăsită de tatăl ei înainte să se nască. Artista nu l-a cunoscut niciodată
Stiri Mondene 17:20
Antonia a fost părăsită de tatăl ei înainte să se nască. Artista nu l-a cunoscut niciodată
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
O companie vinde benzina premium cu 50 de bani mai ieftină decât cea standard. Are prea multă pe stoc
ObservatorNews.ro
O companie vinde benzina premium cu 50 de bani mai ieftină decât cea standard. Are prea multă pe stoc
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.ro
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
Mediafax.ro
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Mediafax.ro
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Un bărbat de 89 de ani a deschis focul asupra mai multor oameni, în Grecia. Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital
KanalD.ro
Un bărbat de 89 de ani a deschis focul asupra mai multor oameni, în Grecia. Cinci persoane au fost rănite și transportate la spital

CTP a dezvăluit adevărata țintă a moțiunii PSD-AUR și a găsit omul care să îi ia locul lui Ilie Bolojan: „Că tot e liber de contract"
Politică 20:04
CTP a dezvăluit adevărata țintă a moțiunii PSD-AUR și a găsit omul care să îi ia locul lui Ilie Bolojan: „Că tot e liber de contract”
Cel puțin 10 foști parlamentari POT anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Politică 19:59
Cel puțin 10 foști parlamentari POT anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
La munte sau la mare? Unde e mai ieftin în minivacanța de 1 Mai. Ofertele last-minute arată un fenomen îngrijorător. Lista prețurilor
Fanatik.ro
La munte sau la mare? Unde e mai ieftin în minivacanța de 1 Mai. Ofertele last-minute arată un fenomen îngrijorător. Lista prețurilor
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea