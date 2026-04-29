Un cadou generos înainte de anunțarea candidaturii

Farage respinsese inițial ideea de a candida, inclusiv din motive financiare, dar s-a răzgândit brusc în iunie 2024, după ce a primit „cadoul personal” oferit de miliardarul britanico-thailandez.

În iulie 2024, Farage a obținut pentru prima dată un mandat în Parlamentul britanic – după opt încercări – și și-a anunțat intenția de a deveni prim-ministru la următoarele alegeri generale, prevăzute să aibă loc în vara anului 2029.

Liderul Reform UK nu a vorbit public până acum despre „cadoul personal” primit din partea lui Harborne. Potrivit The Guardian, politicianul nu era obligat să-l declare autorităților, întrucât l-a primit înainte de a-și depune candidatura și de a începe campania electorală. În plus, el nu era deputat la momentul respectiv.

Christopher Harborne, cel mai important donator pentru partidul lui Farage

Acest cadou arată cât de important a devenit Harborne în politica britanică, oferind bani atât lui Farage, cât și partidelor conduse de acesta în ultimii șapte ani.

Anul trecut, miliardarul britanico-thailandez a donat 9 milioane de lire sterline pentru Reform UK – cea mai mare donație primită de un partid britanic din partea unui susținător. În total, Harborne a finanțat cu 12 milioane lire sterline Reform UK de-a lungul anului 2025.

Farage susține că a vorbit cu Harborne, „poate o dată pe lună, poate o dată la șase săptămâni”, abia după ce a făcut donația de 9 milioane de lire sterline către Reform UK. „Vrea ceva de la mine? Nu. Absolut nimic în schimb, absolut nimic”, s-a apărat politicianul britanic.

Jocuri politice finanțate?

Și totuși, „cadoul personal” de 5 milioane de lire sterline a fost oferit într-un moment în care Farage exercita presiuni asupra premierului conservator de la acea vreme Rishi Sunak ca să accepte un pact electoral – lucru pe care Harborne a recunoscut că l-a favorizat atunci și l-a discutat anterior cu liderul Reform UK.

De altfel, Harborne și Farage au o relație de lungă durată. Miliardarul a donat 10 milioane de lire sterline Partidului Brexit, fosta formațiune politică a lui Farage, înainte de alegerile din 2019. La acea vreme, Farage și-a retras majoritatea candidaților care ar fi putut lua voturile conservatorilor, contribuind efectiv la asigurarea unei victorii zdrobitoare pentru Boris Johnson. Ori, în afară de partidele lui Farage, Harborne a oferit donații și pentru conservatori.

Farage susține că Harborne este doar un simpatizant îngrijorat de securitatea sa

Contactați de The Guardian, Farage și Harborne au refuzat să comenteze pe tema „cadoului personal”. Cu toate acestea, Farage a confirmat apoi pentru Daily Telegraph că a primit bani de la Harborne pentru securitatea sa personală, care i-ar fi fost refuzată de Ministerul de Interne.

„Sunt pe cont propriu și voi fi așa pentru tot restul vieții mele. Trebuie să înfrunt această realitate sumbră. Christopher este un susținător fervent care este profund îngrijorat de siguranța mea”, a declarat liderul UK în interviul acordat pentru Daily Telegraph.

Controversatul politician Nigel Farage

Nigel Farage este un politician britanic controversat care s-a remarcat prin euroscepticismul manifestat în Parlamentul European. El este unul dintre arhitecții ieșirii Marii Britanii din UE, o alegere regretată acum de majoritatea britanicilor. Corectitudinea acelei alegeri este însă contestată, având în vedere că Farage și grupul Leave.EU sunt acuzați că, prin intermediul Cambridge Analytica, au utilizat datele personale ale alegătorilor pentru a-i ținti cu mesaje specifice.

Numeroase dovezi, printre care e-mailuri și documente, au arătat legături între extremistul american de dreapta Steve Bannon, pe atunci vicepreședinte al Cambridge Analytica, și eforturile de a influența votul pentru Brexit, adesea prin intermediul unor personaje precum Nigel Farage. Totuși, ambele părți neagă orice colaborare obscură.

Nigel Farage a fost asociat totodată cu o campanie rusă de a influența opinia publică europeană. El a făcut în numeroase ocazii declarații favorabile regimului de la Moscova. Cu toate acestea, a negat orice legătură cu Rusia lui Putin. În schimb, Nathan Gill, un fost eurodeputat ales pe lista unui fost partid al lui Farage, a fost condamnat la zece ani şi jumătate de închisoare pentru că a primit mită de la ruși în cadrul unei campanii de influenţare pro-rusă în Parlamentul European.

