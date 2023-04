Paște pe datorie. Românii care se împrumută ca să aibă ce să pună pe masă de Sărbători: „Sarmale nu mai mâncăm, mai reducem din meniu”

„Acum mă pregătesc cu sutele de grame de Paști, nu mai e cum era odată, ehe! Sarmale nu mai mâncăm, mai reducem din meniu. Fac o ciorbiță de perișoare, un drob și pască, dar porții mai mititele”, spune doamna Mimi, în timp ce aranjează într-o sacoșă de plastic câteva hârtii.

1,14 milioane de români trăiesc din pensia minimă de 1.125 lei.

E ultima zi, înainte de Sărbători, când mai sunt deschise ghișeele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Omenia” (CARP Omenia). Joi dimineață, la ora 9.00, seniorii mențin fluxul continuu în clădirea cu două etaje de pe strada Amurgului 53, din cartierul bucureștean Rahova. La parter, se fac cozi și la ghișeele pentru plata cotizației, și la cele unde se depun actele pentru un nou credit. Majoritatea pensionarilor se împrumută ca să poată petrece zilele de Paște cu masa plină.

Asta a determinat-o și pe doamna Mimi să-și ia soțul de braț și să facă un împrumut de 6.000 de lei. Nu-s bani puțini și nu puteau să-i primească decât dacă unul semna drept garant. Așa e regula la CAR: pentru sumele mai mari, ai nevoie de o persoană care poate garanta plătirea creditului.

„Ieri am luat pensia. Am rămas cu 200 de lei”

Banii aceștia nu sunt destinați doar cheltuielilor de sărbători, ci sunt direcționați și către plata dărilor la stat, spune femeia în vârstă de 69 de ani. „Am luat mai mult ca să am o rată mai mică și să ne mai rămână bani din pensie lunar”, explică ea. Atât ea, cât și soțul, Mihai, vor plăti câte 360 de lei pe lună în următorii doi ani.

Doamna Mimi e pensionară din 2009, după ce a lucrat la Spitalul Elias, în secția Neurologie. Împreună cu soțul, are un venit lunar de 3.500 de lei, despre care spune că nu-i ajunge pentru un trai decent.

Nu reușim să trăim doar din pensie o lună! Nu, nu! Vreți să știți că am luat ieri pensia amândoi și am rămas cu 200 de lei? Mă duc acum la piață să fac cumpărăturile și nu mai rămân cu nimic. Doamna Mimi, pensionară:

Fără împrumuturile la CAR nu s-ar putea descurca, spune cu convingere doamna Mimi. Cei doi soți cotizează la Omenia din 2016, de atunci trăiesc într-un circuit continuu al împrumuturilor. „Cum terminăm cu un împrumut, iară facem altul. Altfel cum să mai putem face și noi câte ceva? Pensiile ne ajung doar să plătim medicamentele, mâncarea și utilitățile, că au ajuns facturile la 700 de lei pe lună”, explică femeia.

Ce sunt CARP-urile: au o istorie de șapte decenii

CARP Omenia a fost înființată în urmă cu peste 70 de ani, în 1952, odată cu apariția acestui tip de instituții numite case de ajutor reciproc ale pensionarilor. În prezent, în țară funcționează 121 de CARP-uri. La Omenia sunt înscriși cei mai mulți – 46.000 de pensionari –, în vreme ce celelalte au membri cotizanți între 1.000 și 40.000.

La CARP Omenia sunt înscriși 46.000 de pensionari

Cum funcționează sistemul CARP? Explică Georgică Bădărău, președintele CARP Omenia și al Federației Naționale OMENIA a CARP-urilor din România:

„Orice pensionar se poate înscrie, indiferent de valoarea pensiei, ba chiar și cei care nu au pensie, dar beneficiază de un ajutor social. Membrii beneficiază de împrumuturi și de ajutoare sociale. Specific CARP-urilor este ajutorul de deces, care se acordă familiei. Aici la noi, la Omenia, poate ajunge și la 8.000 de lei, în funcție de vechime și de cât a cotizat.”

„Acum sunt mai temători”

În perioada sărbătorilor, crește vizibil numărul pensionarilor care apelează la împrumuturi, explică pentru Libertatea Georgică Bădărău. „În martie și aprilie s-a dublat numărul celor care au venit să ia un împrumut, față de lunile ianuarie și februarie.

Aceste cifre nu sunt însă similare cu cele din anii precedenți. Problemele cu care se confruntă economia României i-au determinat pe vârstnici să fie mai prudenți. „Am avut și ani în care a crescut numărul celor care doreau împrumut cu 20-30% în perioada aceasta. Acum sunt mai temători pentru viitorul lor”, continuă Georgică Bădărău.

Georgică Bădărău

În pandemie au fost puține împrumuturi. De când a început războiul în Ucraina, au început să fie temători cu adevărat. Acești vârstnici, sau o parte dintre ei, erau copii în timpul războiului mondial. Georgică Bădărău, directorul CARP Omenia:

În perioada Paștelui, CARP Omenia le-a făcut o „ofertă specială” beneficiarilor: un împrumut social de 600 de lei cu o dobândă de 3%. Termenul de restituire: până la un an. „Unii achită în șase luni și, numai bine, în octombrie iau altul și se pregătesc de sărbătorile de iarnă”, mai spune directorul.

O altă opțiune, disponibilă tot în perioada Paștelui, este un credit de până la zece ori valoarea cotizației. De pildă, cei care au cumulat o cotizație în valoare de minimum 300 de lei pot lua un împrumut în valoare de 3.000 de lei, așa cum a făcut și doamna Mimi.

Ofertă de Paște făcută de CARP Omenia

Suma împrumutată poate fi de trei ori valoarea cotizației depuse. Suma minimă pe care un beneficiar o cotizează este de 5 lei pentru cei fără pensie sau 1% din pensie pentru cei care au. Condiția pentru a continua să primești împrumuturi este să îți achiți ratele la timp. „În general vârstnicii sunt buni platnici. După criza din 2008-2010 au început să aibă și unii dintre ei probleme”, spune directorul Bădărău.

Se împrumută pentru medicamente

Împrumuturile la CAR au devenit un stil de viață pentru mulți bătrâni. Singurul pe care și-l permit.

„Nu-ți dă nimeni împrumut, eu am 11 milioane pensia”, spune o doamnă de 82 de ani. E o femeie măruntă, merge încet, sprijinită într-un baston și spune că cel mai mare necaz e că nu prea mai vede. „Dacă vorbesc cu mine și-i cunosc, mă strigă pe nume și-i recunosc. Altfel nu văd”, așa descrie pierderea vederii cu care a venit bătrânețea ei.

Astăzi a venit la CARP să plătească rata lunară a unui împrumut luat înainte de Crăciun. E ultima rată și luna viitoare spune că va lua un nou împrumut.

„Medicamentele mă omoară, că s-au scumpit toate. Trebuie să dau 2 milioane și ceva (lei vechi, n.r.) pe lună, de unde să-i iau”, explică motivul pentru care s-a împrumutat la CARP. Nu mai știe de când e membră aici. Crede că au trecut mai mult de 20 de ani. „Este de mare ajutor”, spune într-un suflu.

Conform INS, în ultimul an, s-au scumpit și alimentele, utilitățile sau anumite servicii:

Carne, preparate din carne și conserve din carne: 16,78%

Ulei: 18,25%

Făină: 21,23%

Ouă: 33,76%:

Zahăr: 60%

Unt: 38,06%

Gaze: 40,43%

Energie electrică: 32,95%

Energie termică: 15,40%

Îngrijire medicală: 13,14

Abonament televiziune: 1,77%

O femeie a venit la CARP să plătească rata lunară a unui împrumut luat înainte de Crăciun

Pregătirile pe Paște de anul acesta înseamnă un meniu tradițional modest, spune octogenara. „Am fost ieri și mi-am luat două legături de usturoi, ceapă și leuștean pentru o ciorbă de miel și carne de sarmale”. Se roagă de o vecină să-i toace ceapa, tot din cauza lipsei vederii nu se mai descurcă. „Sunt singură, cu Dumnezeu, au murit toți (rudele – n.r.)”.

Inițial a girat împrumuturile prietenilor, acum s-a împrumutat și el

„Am luat un împrumut recent, acum am venit să plătesc prima rată. L-am luat pentru Paști”, spune Radu Alexandru, 68 de ani. Și el a ales unul dintre împrumuturile disponibile doar în perioada sărbătorilor: 3.000 de lei, de achitat în doi ani.

Se așază pe scaun și se scuză: „Mă doare instalația asta…”. Radu Alexandru are o pensie de 2.200 lei, după ce a lucrat în construcții, „pe macara”, 46 de ani. Acum lucrează la pază și își completează veniturile cu un salariu de 2.000 de lei. Și așa se descurcă cu greu. „E totul foarte scump. Nu-mi ajung banii lunari! Medicamentele, utilitățile… Dar toate sunt mai scumpe față de alți ani.”

„E totul foarte scump. Nu-mi ajung banii lunari!”, spune Radu Alexandru

Spune că n-are cum să facă economii, însă „am avut noroc că a fost vremea bună și eu mă încălzesc cu lemne”.

E pensionar de cinci ani, dar e membru CAR de anul acesta. „Am mai girat prieteni, dar n-am luat împrumut până acum”.

Din această sumă de 3.000 de lei, o treime o alocă mesei de Paști. Cel mai important e ca mielul să nu lipsească din meniul său. „Eu nu beau, nu fumez. Dar niciodată n-am refuzat să am pe masă ceva bun”, mai spune el.

„Am făcut împrumut când mi s-a ars televizorul”

„Am plătit o rată, că am un împrumut mai vechi. Și am mai depus câte un pic acolo, să fie. Câte 30 de lei lunar. De unde mai mult, că e pensia mică, numai 1.100 lei”, spune din fața ghișeului 9, Cornelia Dumitrescu. Are încă niște bani mărunți în mână, primiți rest. Femeia în vârstă de 75 de ani spune că este de aproximativ 20 de ani la pensie, după ce a lucrat în comerț. La CARP cotizează de vreo șapte ani. A aflat de opțiunea asta de la o vecină, care era înscrisă. „Cum să nu, mă înscriu imediat”, a fost reacția ei de atunci.

„Am făcut împrumut când mi s-a ars televizorul, acum patru-cinci ani, și a trebuit să cumpăr altul nou. Ce să facem?”, se întreabă retoric pensionara.

Cornelia cotizează la CARP de șapte ani

Luna trecută a plătit 750 de lei la întreținere. „Vă dați seama? Locuiesc în două camere. Dar avem centrală proprie la bloc, sunt mulți oameni în vârstă și e bine să fie le fie cald. Și-atunci, că se facem, plătim”, spune și oftează scurt.

Acum, la CARP, a plătit cotizația pentru fratele ginerelui ei. Dar toată familia e membră CAR – și fiica ei, pensionată pe caz de boală, și cuscra ei. Ea se ocupă să plătească, pentru că are mai mult timp și nici nu are dureri de picioare.

În holul instituției, pe mesele de vizavi de ghișee sunt mai multe hârtii. Printre ele, o delegație pentru ridicarea creditului. Mulți dintre cei care apelează la împrumuturi aici se deplasează greu și preferă să trimită pe altcineva să le ridice banii și să scutească un drum.

„Au mai făcut împrumuturi de până la 1.000 de lei să-și plătească facturile. Unii fac împrumuturi pentru familie, își ajută copiii, nepoții”, precizează și Georgică Bădărău.

De sărbători, „ne pregătim câte un pic din fiecare: un pic de miel, câteva ouă, cozonac, pască. Nu am renunțat la nimic față de anii trecuți. Am păstrat obiceiurile, chiar dacă e greu. Supraviețuim, că n-avem încotro. Cornelia Dumitrescu, pensionară:

