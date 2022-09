„Nu pot să nu reacţionez la tragedia petrecută astăzi în centrul istoric al oraşului. La eveniment, care a inclus și o activitate interactivă pentru copii cu arme de luptă, din motive necunoscute a avut loc o explozie. Trei copii au fost răniţi”, a anunțat Viacheslav Chaus, șeful Administrației Militare Regionale Cernihiv.

Oficialul ucrainean a transmis și că printre victime se numără și un băiețel de 2 ani, acesta fiind în stare gravă.

Potrivit Suspilny, un băiețel de 10 ani ținea în mână un lansator manual de grenade antitanc și a apăsat pe trăgaci, moment în care arma s-a descărcat și proiectilul a explodat. Băiatul se află acum cu mama și fratele de 12 ani în centrul de traumatologie, ei fiind examinați de medici. Un alt copil, de 2 ani, este la terapie intensivă.

Ulterior, oficialitățile ucrainene au transmis că în urma exploziei au fost răniți patru copii. Cel de-al patrulea, un băiețel de 7 ani, a fost rănit la mână.

Consiliului local Cernihiv a transmis că explozia a avut loc sâmbătă, în jurul orei 13.30, în apropierea muzeului de artă regional care poartă numele Galagana, pe Vala.

„În cadrul evenimentului, la care a fost prezentată o expoziție de muniție, una dintre ele a detonat. Este vorba despre un proiectil antitanc”, a transmis Consiliul local Cernihiv.

In #Chernihiv, at an exhibition of ammunition, a grenade launcher detonated.



According to preliminary information, two children were injured. pic.twitter.com/zRHa9mTwxJ