Gărzile Revoluţiei au acuzat Israelul de asasinarea membrilor săi. Un comandant al acestui corp paramilitar şi unul dintre adjuncţii săi s-au numărat printre cei ucişi, potrivit presei de stat siriene.

Un băcan din apropierea locului unde a avut loc lovitura a declarat că a auzit cinci explozii consecutive la ora locală 10:15. Ulterior, el a văzut cadavrele unui bărbat şi ale unei femei care erau luate de acolo, precum şi trei persoane rănite.

„Magazinul s-a cutremurat. Am rămas înăuntru pentru câteva secunde, apoi am ieşit şi am văzut fumul care ieşea din spatele moscheii”, a declarat bărbatul.

🇮🇱🇮🇷🇸🇾🚨‼️ 4 IRGC officers including a senior rank, were killed today in Damascus.



This strike by Israel was a response to Iran's missile attack on Mossad headquarters in Erbil.



The Israeli Air Force hit the dormitory of Iranian military advisers in the west of Damascus, Al… pic.twitter.com/35WJsyxFZc