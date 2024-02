Unul dintre agenții de pază a fost împușcat în picior, ceilalți trei au fost loviți când tâlharii au deschis mașinile blindate care transportau valori. Răniții au fost transportați la spitalul din Ozieri și la cel din Sassari, iar starea lor nu este gravă. Se pare că unul dintre atacatori a fost și el rănit în momentul ciocnirii cu una dintre mașinile blindate.

Patru milioane de euro, aceasta valoarea prăzii din atacul de pe 31 ianuarie, de dimineață, atac surprins de o cameră de supraveghere montată la bordul unui autovehicul, scrie Notizie Tiscali.

Au fost vizate trei vehicule blindate Vigilpol, blocate pe autostradă de un comando armat format din cel puțin 10 persoane. Bandiții au reușit să ia banii din două dintre cele trei blindate.

Directorul Brigăzii Mobile a Poliției Sassari, Michele Mecca, a făcut un bilanț al investigațiilor efectuate la fața locului, reconstituind cele întâmplate. Infractorii au întors din drum mai multe vehicule, amenințând șoferii cu puști automate Kalașnikov, au pus lanțuri și au presărat cuie pe asfalt. La aproximativ doi kilometri de locul atacului, comandoul a blocat cele două benzi spre Cagliari cu un camion de gunoi, în care a intrat primul vehicul blindat dintr-o coloană formată din trei mașini blindate de transport valori ale firmei Vigilpol.

Atacatorii, mascați și îmbrăcați în haine de camuflaj folosite de membri ai echipelor trupelor speciale, au deschis focul asupra vehiculelor, lovindu-l în picior pe unul dintre însoțitorii transportului. Un alt agent de pază, care conducea primul vehicul blindat, a fost rănit în urma coliziunii cu mașina de gunoi și a impactului cu celelalte două vehicule, care veneau din spate.

Alți doi agenți de pază au fost învinețiți la cap și pe piept, din nou din cauza coliziunii. Atacatorii au reușit să deschidă mașinile cu fierăstraie circulare pentru metal și au furat sacii cu bani din interior.

Atacatorii au incendiat apoi două vehicule pentru crea o perdea de fum și a-și acoperi fuga și au demarat spre Mores la bordul unui pick-up și al unui Fiat Panda, găsite la scurt timp după aceea, incendiate, la câțiva kilometri de locul atacului.

Pe un drum provincial care trece de-a lungul drumului de stat 131, în porțiunea în care cele trei vehicule blindate au fost atacate, a fost găsită o altă mașină arsă și în apropierea ei un sac cu explozibili.

Planul antitâlhărie a fost implementat în toată Sardinia și peste tot au fost înființate numeroase puncte de control. Căutarea tâlharilor a continuat pe tot parcursul zilei și este încă în desfășurare, inclusiv cu ajutorul elicopterelor.

Șoferul din duba căruia a fost filmat momentul inițial al atacului a povestit pentru La Nuova Sardegna cllipele trăite pe autostradă: „Purta haine de camuflaj și cagulă. Mi-a făcut semn să ies din dubă și mi-a ordonat să arunc cheile. Am fugit și am alergat 800 de metri. Am auzit împușcăturile, apoi am simțit mirosul de fum din cauciucuri. Au fost 20 de minute de groază”.

