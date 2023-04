Împușcăturile au avut loc sâmbătă, în jurul orei 22:30 ET, potrivit comunicatului citat în reportajul postului de televiziune WRBL.

Autoritățile americane, inclusiv Biroul Federal de Investigații (FBI), se află la fața locului și au demarat o anchetă, se arată în comunicat.

Nu există momentan nicio confirmare cu privire la cauzele care au dus la producerea atacului și nu se știe dacă vreun suspect a fost reținut.

Relatările presei locale indică faptul că împușcăturile au avut loc la un studio de dans în timpul unei petreceri de aniversare a unui adolescent care împlinise 16 ani, scrie BBC.

WRBL a difuzat imagini din jurul studioului de dans Mahogany Masterpiece, acolo unde ar fi fost organizată petrecerea, și a clădirilor din jur.

Guvernatoarea statului Alabama, Kay Ivey, a scris, într-o postare pe Twitter, duminică dimineața, că este „permanent informată” de forțele de ordine pe măsură ce apar detalii.

„În această dimineață, sunt îndurerată alături de locuitorii din Dadeville și de concetățenii mei din Alabama”, a scris ea, în postare. „Crimele violente NU au ce căuta în statul nostru”, a subliniat guvernatoarea.

This morning, I grieve with the people of Dadeville and my fellow Alabamians. Violent crime has NO place in our state, and we are staying closely updated by law enforcement as details emerge.