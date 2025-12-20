În perioada august 2024 – ianuarie 2025, acesta a părăsit în repetate rânduri locuința, fiind surprins de polițiști de fiecare dată. În cele din urmă, a fost arestat preventiv și încarcerat.

În mai puțin de 5 luni a încălcat de 6 ori măsura arestului la domiciliu

Procurorii au arătat că, pe 12 august 2024, în jurul orei 17:53, deși se afla sub măsura arestului la domiciliu, inculpatul a fost găsit de polițiști în afara apartamentului, la parterul blocului în care locuia.

Ulterior, pe 29 septembrie 2024, la ora 11:15, a fost din nou depistat în afara locuinței, în timp ce urca scările dintre etaje. În aceeași zi, în jurul orei 18:20, bărbatul a părăsit din nou domiciliul și a fost identificat de forțele de ordine.

Anchetatorii au mai stabilit că, pe 3 decembrie 2024, în jurul orei 17:10, acesta a ieșit nejustificat din locuință, iar pe 11 decembrie, la ora 20:37, deși se afla sub măsura arestului la domiciliu, confirmată la Curtea de Apel Galați, a fost surprins din nou în scara blocului.

O altă încălcare a fost consemnată la începutul acestui an, pe 2 ianuarie, la ora 12:42, când a fost găsit tot pe scările de acces ale imobilului.

În urma acestor fapte, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale l-au prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, stabilind că, în intervalul 12 august 2024 – 2 ianuarie 2025, inculpatul a încălcat de șase ori măsura arestului la domiciliu.

Instanța a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a bărbatului.

Membru al unei grupări de traficanți de droguri

Cazul se leagă de un dosar amplu de trafic de droguri de risc, soluționat în primă instanță la finalul anului trecut de Tribunalul Brăila.

Este vorba despre o grupare destructurată de DIICOT, care a ajuns să numere 12 membri condamnați, după ce inițial au fost nouă inculpați, ulterior fiind trimiși în judecată și alți trei.

Liderii rețelei au locuit în mare parte în Spania, de unde trimiteau periodic droguri în România, prin firme de coletărie sau intermediari.

Capul grupării a fost condamnat la nouă ani de închisoare, iar printre cei condamnați se află și Vlad Ștefan B., care fusese lăsat în arest la domiciliu până la pronunțarea unei sentințe definitive.

Încălcările repetate ale acestei măsuri i-au determinat pe judecători să dispună trimiterea sa în arest. Dosarul a ajuns în apel la Curtea de Apel Galați, unde judecata este în prezent în desfășurare.

