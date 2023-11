Persoane se relaxeaza in Parcul Regele Mihai I in timpul starii de urgenta pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, COVID-19, in Bucuresti, sambata, 21 martie 2020. Mii de persoane au iesit in parcurile si padurile din jurul Bucurestiului in ciuda sfaturilor transmise de autoritati privind autoizolarea la domiciliu pentru a evita raspandirea noului coronavirus COVID-19. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO