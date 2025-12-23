Update 17.15. Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat în jurul orei 16:30. Datele finale arată că aproximativ 120 de metri pătrați din tavanul din rigips situat la piscina unității de cazare s-a desprins și a căzut.

„În urma acestui eveniment au fost înregistrate 7 victime: ⁠patru minori în vârstă de 3, 5, 7 și 7 ani au suferit atacuri de panică și traumatisme ușoare fiind transportați la spitalul de pediatrie pentru îngrijiri de specialitate, respectiv ⁠doi adulți în vârstă de 45 și 42 de ani au suferit multiple contuzii și traumatisme ușoare și au fost transportați la UPU Sibiu”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

O persoană a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.

Update 16.06. Șapte persoane au fost transportate la spital, niciuna în stare gravă, a spus Raed Arafat într-o intervenție la Digi24.

Update 15.31. „În aceste momente 8 persoane (5 adulți și 3 minori) au fost extrase din piscină de către salvatori și sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului”, informează ISU Sibiu.

La fața locului se va deplasa și un echipaj de scafandri.

Știre inițială. În acest context este posibil să existe oameni prinși sub dărâmături, relatează publicația locală Ora de Sibiu.

„ISU Sibiu intervine de urgență în incinta unei unități de cazare situată la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari pentru degajarea unor elemente de construcție prăbușite la piscina aflată în interior”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

La fața locului acționează următoarele forțe:⁠ ⁠2 ambulanțe SMURD dintre care una cu medic, ⁠4 ambulanțe SAJ dintre care una cu medic, ⁠o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare, 3 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă.

De asemenea, a fost declanșat Planul Roșu de Intervenție.

Știre în curs de actualizare!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE