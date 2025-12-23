Cod galben de ninsori și viscol în România. ISU recomandă evitarea călătoriilor dacă nu sunt absolut necesare

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetăţenilor să aibă în vedere câteva măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă, ţinând cont de atenţionările emise de meteorologi:

„De mâine și până de Crăciun, vântul va fi puternic în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului, iar ninsoarea va fi viscolită în Muntenia, sudul Olteniei și nordul Dobrogei. În unele locuri se va depune polei și se va forma ghețuș, potrivit ANM. Fiți precauți! Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate; Asigurați-vă că autovehiculul este echipat pentru circulația în condiții de iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare; În cazul vântului puternic, evitați trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate”, au transmis reprezentanții IGSU într-un mesaj postat pe Facebook.

Unde va fi zăpadă de Crăciun

Crăciunul va fi cu zăpadă, anul acesta, anunță, marți, meteorologii. În intervalul 23 decembrie, ora 18.00 – 26 decembrie, ora 10.00, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge.

Cantitățile de apă vor fi de 5…15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15…25 cm). Pe alocuri se va depune polei. În restul teritorulului vor fi precipitații mixte, slabe cantitativ.

Pe parcursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării. Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până în seara zilei de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.

Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger (minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade).

Jumătate de țară, inclusiv Capitala, sub cod galben de vânt, ninsori viscolite și polei

Începând cu ziua de Ajun, de la ora 12.00, până la ora 20.00 în ziua de Crăciun, București și alte 19 județe din țară se vor afla sub incidența unui cod galben de vânt, ninsori viscolite și polei.

În acest interval, temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului cu viteze de 50…70 km/h. În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m.

În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie). În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 cm și izolat de peste 25 cm. Pe alocuri se va depune polei și se va forma ghețuș.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE