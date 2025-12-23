Fostul campion de Formula 1, considerat de mulți cel mai mare pilot din istorie, nu a mai fost văzut în public din 2013, iar informațiile despre starea sa de sănătate au fost, în tot acest timp, extrem de puține și atent controlate de familie.

Michael Schumacher, îngrijit de un medic finlandez

Recent, un vechi prieten al germanului a făcut declarații care au reaprins discuțiile și emoțiile fanilor din întreaga lume. Richard Hopkins, fost șef de operațiuni la Red Bull și apropiat al lui Michael Schumacher în perioada activă a carierei acestuia, a vorbit deschis despre situația actuală a legendarului pilot și despre șansele ca acesta să mai apară vreodată în fața publicului.

Într-un interviu acordat presei britanice, Richard Hopkins a recunoscut că nu mai există așteptări realiste ca Michael Schumacher să fie văzut din nou în public. „Nu am auzit nimic recent. Din câte știu, are un medic finlandez, un doctor personal. Nu cred că-l vom mai vedea pe Michael Schumacher vreodată”, a spus acesta.

Richard Hopkins a subliniat că se simte inconfortabil să discute despre starea de sănătate a fostului campion, tocmai din respect pentru dorința familiei de a păstra discreția totală.

„Sunt puțin stânjenit să vorbesc despre starea lui, pentru că familia, din motive corecte, vrea să păstreze totul secret. Pot avea o opinie, pot face un comentariu, dar nu fac parte din cercul strâns din interior”, a explicat el.

Fostul oficial din Formula 1 a fost foarte clar în privința persoanelor care încă îl vizitează pe Michael Schumacher. „Eu nu sunt Jean Todt, nu sunt Ross Brawn, nu sunt Gerhard Berger… Cei care îl vizitează pe Michael Schumacher! Sunt foarte departe de acel cerc”, a precizat Richard Hopkins.

Potrivit acestuia, între cei care îl vizitează pe Michael Schumacher există un adevărat pact al tăcerii. Chiar și prietenii extrem de apropiați refuză să ofere detalii, indiferent de circumstanțe.

„Chiar dacă ai fi cel mai bun prieten al lui Ross Brawn și l-ai întreba cum este Michael Schumacher, nu cred că ar vorbi. Chiar dacă l-ai servi cu mult vin roșu bun, nu s-ar deschide”, a adăugat Richard Hopkins.

El a explicat că această tăcere nu este impusă, ci ține de respectul profund față de dorința familiei Schumacher: „Este acel respect al oricui merge să-l viziteze pe Michael de a nu împărtăși nimic. Așa vrea familia și cred că este corect și respectuos față de ei. Chiar dacă aș ști ceva, familia ar fi dezamăgită dacă aș spune”.

Fostul campion din Formula 1 este „într-o situație confortabilă”

Michael Schumacher, de șapte ori campion mondial, a fost plasat în comă indusă medical după accidentul grav suferit pe o pârtie de schi în 2013. De atunci, informațiile oficiale au fost aproape inexistente, iar ceea ce se știe este că fostul pilot are nevoie de îngrijire permanentă din partea unei echipe de medici specializați.

Soția sa, Corinna Schumacher, este profund implicată în îngrijirea lui și continuă să apere cu fermitate intimitatea familiei. Cei doi locuiesc în principal într-o vilă de pe malul lacului Geneva, în Elveția, dar petrec timp și în alte proprietăți, inclusiv într-un refugiu izolat din insula Mallorca.

Declarațiile lui Richard Hopkins nu sunt singurele de acest tip. Jurnalistul Craig Scarborough, care acoperă Formula 1 de aproximativ 25 de ani și l-a intervievat de multe ori pe Michael Schumacher, a făcut o afirmație similară.

„Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el și mi s-a explicat clar că nu vom mai auzi nimic despre Michael Schumacher. Este într-o situație confortabilă, pe cât se poate, având în vedere starea lui de sănătate”, a spus Craig Scarborough, potrivit celor de la The Sun.

