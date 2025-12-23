Nu purta pantofi noi la evenimente importante

Pantofii noi pot părea comozi la prima probă, însă după câteva ore pot provoca bătături sau dureri. De aceea, este recomandat să îi porți mai întâi acasă, pentru a vedea unde apasă și dacă este nevoie de o protecție suplimentară sau de o căptușeală interioară.

Lărgește pantofii cu ajutorul congelatorului

Un truc mai puțin cunoscut, dar eficient, este folosirea congelatorului. Introdu o pungă cu apă în interiorul pantofilor și lasă-i la congelator. Pe măsură ce apa îngheață și se dilată, pantofii se vor lărgi ușor, devenind mai confortabili.

Folosește pernuțe și tălpi interioare

Pernuțele din gel și tălpile interioare pot face diferența, mai ales în cazul pantofilor cu toc. Pentru sandale, există variante speciale pentru partea din față a piciorului, aproape invizibile, care reduc presiunea și oboseala.

Alege protecții potrivite pentru sandale

În cazul sandalelor cu barete, pernuțele clasice pot fi inestetice sau incomode. Soluția este reprezentată de pernuțele subțiri din gel, concepute special pentru sandalele cu baretă între degete, care oferă confort fără a se observa.

Nu subestima rolul șosetelor

Pentru cizme sau pantofi închiși, șosetele pot fi un aliat de nădejde. Presară puțină pudră de bebeluși pe picioare și poartă șosete subțiri din nailon pentru a reduce frecarea și a preveni apariția bășicilor.

