Șoferul din Cluj, pagubă de 600 de lei

Conducătorul auto îi bate obrazul lui Emil Boc după ce mașina sa a avut de suferit în timp ce circula pe străzile din Cluj-Napoca. În plină iarnă, șoferul s-a ales cu două cauciucuri stricate și atrage atenția că șoselele din oraș au ajuns „cel mai mare patinoar din țară”.

Bărbatul este nevoit să plătească 600 de lei pentru cauciucuri noi și, din moment ce nu are banii necesari, are pretenția ca autoritățile să suporte costul lor.

„Cel mai mare patinoar din țară”

„Dom’ primar, dumneata știi cât costă la mașina mea un cauciuc? Vă zic eu… costă 300 de lei, ori două egal cu 600 de lei. Perioada asta de când avem patinoar… cel mai mare patinoar din țară pe tot asfaltul din Cluj, am stricat două cauciucuri… Nu am cum să îmi iau altele din minimul pe economie, când și din banii ăia, jumătate se duc la stat. Domnule primar, am o rugăminte… Puneți pe cei de la drumuri care aruncă cu antiderapant să îmi cumpere alte cauciucuri. Numai cu antiderapant nu s-a dat pe asfalt”, a povestit un clujean, potrivit sursei mai sus citate.

Șoferul a mai precizat a spus că respectivele două cauciucuri au fost de calitate superioară, dar s-au ros în cele două săptămâni de când este polei pe străzile din Cluj-Napoca.

