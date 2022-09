„Ai treabă în weekend? Dacă nu, hai cu noi să facem curățenie. Sâmbătă și duminică, 3-4 septembrie, de la 09:00 la 15:00, la Pasajul Basarab. Noi aducem toate materialele, tu vino cu energie și dorința de a contribui la un #OrașCurat”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook Oraș Curat.

Peste 20 de voluntari au răspuns apelului.

„Gata prima zi. Voluntarii au fost extraordinari, treaba e aproape terminată. Mâine mergem să finalizăm. Am primit zeci de mesaje de hate, dar și de susținere pentru această acțiune. “Cineva” a chemat și poliția, iar agenții ne-au felicitat pentru ce facem”, au scris organziatorii, pe pagina de Facebook.

Stația a fost inaugurată de Primăria Capitalei în 2012, însă de câțiva ani era murdară și plină de grafitti.

Inițiativa i-a aparținut lui Iulian Carp (29 de ani), cel care a creat proiectul „Oraș Curat”.

„Proiectul a început în februarie. Am curățat atunci un semn de circulație de pe strada mea, care era acoperit de stickere. Și am continuat. Am curățat stații de autobuz, info-point-uri din oraș și fațade de clădiri, pe care le-am și văruit/vopsit”, a declarat acesta pentru SpotMedia.

Cum arată acum pasajul

Pasajul Basarab și trotuarul rulant de acolo sunt neîntreținute de ani de zile. Cele două obiective se află în grija Primăriei Capitalei, dar municipalitatea nu poate investi acolo deoarece recepția finală nu a fost făcută.

„În momentul în care s-au finalizat parțial lucrările la Pasajul Basarab ( la mometul inaugurării nu era finalizată parcarea de sub pasaj, lifturile, trotuarul rulant etc) și s-au făcut toate testele de rezistență, acesta a fost deschis circulației rutiere. Acest lucru a fost posibil pentru că pe vechiul regulament de recepție, prevăzut în H.G.273/1994, beneficiarii lucrărilor puteau prelua și pune în funcțiune părți din lucrare” , a transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, în 2018.

