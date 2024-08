Miei, oi si berbeci pot fi vazuti in tarcuri special amenajate la Targul international de produse si echipamente din domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei - Indagra 2017, joi 26 octombrie 2017, in complexul expozitional Romexpo din Bucuresti. Odata cu deschiderea targului, ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), a lansat si campania "Alege Oaia" campanie de informare ?i promovare a consumului de carne de oaie denumita 'Alege Oaia!' ce urmareste valorificarea productiilor agroalimentare provenite de la specia ovine, cresterea valorii de export prin produse prelucrate, atragerea fortei de munca in sectorul de prelucrare a carnii si a produselor din carne de oaie, dar si pastrarea traditiilor privind preparatele culinare din aceasta specie, in special in zonele montane. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO