Limba româna propusă ca opțiune pentru examenul GCSE

Dr. Tessa Dunlop, istoric britanic și promotoare a culturii românești, este inițiatoarea campaniei, cu sprijinul deputatului laburist Gareth Thomas din Harrow West, potrivit BBC. GCSE este setul de examene academice pe care elevii din Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord le susțin, de regulă, la vârsta de 16 ani, la finalul clasei a 11-a. Acestea marchează finalul învățământului secundar obligatoriu și sunt fundamentale pentru parcursul educațional ulterior al unui tânăr în Regatul Unit.

„Dacă putem introduce acest GCSE, este o realizare de care Marea Britanie poate fi mândră – un mod de a recunoaște statutul nostru de spațiu primitor pentru migranți și de a celebra diversitatea minunată a acestei țări”, a precizat dr. Dunlop.

Româna, a doua limbă în Londra

Datele recensământului din 2021 arată că 1,83 milioane de londonezi cu vârsta de peste trei ani au raportat o altă limbă principală decât engleza. Româna (159.000) conduce clasamentul limbilor străine, urmată de spaniolă (117.000 vorbitori), poloneză (112.000) și bengali (102.000).

Numărul vorbitorilor de română a crescut cu 120.000 în ultimii 10 ani, fiind cea mai mare creștere înregistrată.

Deputatul Gareth Thomas a subliniat: „Deși examenele GCSE sunt disponibile în mai multe limbi, niciun comitet de examinare nu oferă posibilitatea de a susține un examen în limba română. Multe familii românești ar aprecia șansa ca elevii lor să obțină un GCSE sau A-level în această limbă”.

Mara, fiica de 17 ani a istoricului Tessa Dunlop, învață româna acasă și explică cum ar trebui oferit examenul, alături de opțiunile GCSE deja disponibile, cum ar fi poloneza: „Nu este vorba doar despre români, ci despre o întreagă generație de copii care nu pot comunica cu propria cultură”.

Ea a adăugat: „Sunt foarte recunoscătoare că vorbesc româna”.

Reacțiile românilor și ale Ministerului Educației din Marea Britanie

Campania pentru introducerea limbii române la GCSE subliniază importanța recunoașterii oficiale a diversității lingvistice și culturale în Marea Britanie.

Adi Lăpădătescu, stabilit la Londra de 15 ani, a declarat pentru BBC: „Un GCSE este important pentru mine, pentru copiii mei și pentru cultura noastră. Este un pas mare către validarea noastră și un mod de a spune: «Suntem aici». Este important pentru noi – nu este important și pentru voi?”.

Și Ministerul Educației din Marea Britanie a oferit un punct de vedere pe acest subiect: „Știm că învățarea unei limbi străine îi ajută pe tineri să se conecteze cu lumea, să gândească critic și să înțeleagă perspective noi. De aceea, întărim curriculumul pentru limbile străine la nivel primar și introducem o calificare treptată pentru sprijinirea studiului limbilor străine”.

De asemenea, școlile pot lua în considerare predarea limbii române în funcție de nevoile comunităților locale, a mai adăugat ministerul.

