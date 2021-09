Petrecere cu dans și gesturi obscene într-un centru de vaccinare din Botoșani. Asistenţii, daţi afară. Reacţia CNCAV

Asistenții care lucrau la centrul de vaccinare la de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Botoșani au postat imaginile pe o reţea de socializare, iar acestea au fost publicat ulterior în Monitorul de Botoșani.

La un moment dat un asistent jonglează cu o minge de basket și dansează prin sala unde sunt şi cabinele de vaccinare. Apoi, bărbatul apare îmbrăcat cu costum de protecţie şi cu trei trandafiri în mână.

Cosmin Andrei, primarul din Botoșani, a declarat pentru ziarul Libertatea că filmulețele au fost realizate în timpul pauzei de masă, iar autoritățile au luat deja măsuri.

„În acel moment nu erau oameni care să aștepte la centrul de vaccinare, iar asistenții erau în pauza de masă.Au fost dați afară. Am văzut imaginile în spațiul public și am luat măsuri, am decis încetarea contractelor de muncă cu cei care lucrau în centrul de vaccinare respectiv. Avem centre de vaccinare la Botoșani, o să ne organizăm cu unul singur, avem o resursă umană pe care ne putem baza și ne-a fost ușor să facem aceste schimbări”, a declarat edilul.

Acesta a mai spus că asistenții urmează să fie anchetați de Ordinul Asistenților.

„Comportamentul fost unul care nu ne face cinste. Am desfăcut contractul de muncă urmând să fie anchetați din punct de vedere al eticii de care au dat sau nu dovadă de Ordinul Asistenților”, a mai precizat Cosmin Andrei.

O reacție a venit și din partea reprezentanților centrului de vaccinare, care au spus că doi dintre asistenți aveau un comportament exemplar.

„Nu am discutat cu colegii noştri, dar ceea ce a apărut ne-a luat şi pe noi un pic prin surprindere. Eu nu vreau să iau apărarea la nimeni, dar erau în perioada de pauză. La schimbul de ture, între orele 13-14, se mai face o pauză, unii care nu au apucat mănâncă, se mai relaxează. Ei au fost şi sunt în continuare doi asistenţi model”, a precizat medicul Corina Grindei, coordonatorul centrului de vaccinare pentru presa locală.

CNCAV: Nu încurajăm activitățile sau atitudinile care aduc atingere procesului de vaccinare

Totodată, Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a transmis că instituția: „nu încurajează activitățile sau atitudinile care aduc atingere procesului de vaccinare la nivel național, iar eventualele măsuri se dispun in funcție de particularitățile cazului”, au transmis reprezentanții CNCAV pentru ziarul Libertatea.

