Evenimentul fără precedent a avut loc pe 13 decembrie 2024, în timpul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Yurii Ignat, șeful comunicațiilor Forțelor Aeriene ucrainene, a oferit detalii despre acest episod remarcabil.

Rusia a lansat 94 de rachete de croazieră de pe platforme aeriene, maritime și terestre. Pilotul ucrainean de F-16 a reușit să doboare șase dintre acestea, două fiind distruse chiar cu tunul avionului.

Pilotul a relatat că rachetele inamice erau echipate cu sisteme individuale de război electronic. Cu toate acestea, sistemul de ochire al F-16 s-a dovedit extrem de eficient: „Pricelul la F-uri e destul de puternic, dacă ținta e deja în pricel, chiar și sub influența războiului electronic nu mai scapă de pe radarul RLS de bord. M-am apropiat la o distanță convenabilă pentru acțiune, am captat din nou țintele, am lansat rachetele pe rând și am nimerit – ambele ținte au fost distruse!”, a declarat pilotul, potrivit sursei citate.

F-16-ul era echipat cu patru rachete aer-aer, cu rază medie și scurtă de acțiune. Pilotul a folosit mai întâi rachetele cu rază mai mare, apoi s-a apropiat la o distanță de aproximativ 3,2 km pentru a utiliza rachetele cu rază scurtă de acțiune.

O misiune plină de provocări

După ce a doborât primele patru rachete, pilotul a primit ordin să se retragă într-o zonă de așteptare pentru a permite unui Su-27 să intervină. Însă el a observat o altă rachetă inamică pe traiectoria sa. Singura armă rămasă la dispoziție era tunul de bord. „Am făcut totul așa cum m-au învățat instructorii în SUA, cum am exersat pe simulator. Câteva rafale din tun și o explozie… apoi încă una! O nouă detonare… am crezut eu”, a povestit ofițerul.

Însă, conform înregistrărilor, au fost de fapt două rachete doborate simultan. „Zburau în «etajere», una lângă alta”, a explicat pilotul.

O premieră mondială

Această performanță reprezintă o premieră absolută în istoria utilizării avioanelor F-16. Niciodată până acum un astfel de avion de vânătoare nu reușise să distrugă șase rachete de croazieră într-o singură misiune de luptă. Experiența acumulată de piloții ucraineni în interceptarea rachetelor de croazieră s-a dovedit crucială. Deși formați recent pe F-16, ei au demonstrat o abilitate remarcabilă în utilizarea acestor avioane avansate.

Impactul F-16 asupra apărării aeriene ucrainene

Introducerea avioanelor F-16 în forțele aeriene ucrainene a marcat un moment de cotitură. Pe 4 august 2024, președintele Volodymyr Zelensky a confirmat oficial primirea acestor avioane. Câteva F-16, alături de MiG-29 și Su-27, au participat la o ceremonie de salut a Forțelor Aeriene, survolând cerul ucrainean. Aceste avioane moderne au îmbunătățit semnificativ capacitățile de apărare aeriană ale Ucrainei.

Combinația dintre tehnologia avansată a F-16 și experiența vastă a piloților ucraineni în combaterea amenințărilor aeriene s-a dovedit extrem de eficientă.

Succesul piloților ucraineni cu F-16 deschide noi perspective pentru apărarea aeriană a țării. Experții militari consideră că, pe măsură ce piloții vor acumula mai multă experiență pe aceste avioane, eficiența lor va crește și mai mult. Există deja discuții despre posibilitatea achiziționării unor versiuni mai avansate ale F-16, cu radare mai puternice și rachete cu rază mai lungă de acțiune. Aceste îmbunătățiri ar putea oferi Ucrainei un avantaj și mai mare în fața amenințărilor aeriene.

