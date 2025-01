Planul lui Donald Trump pentru distrugerea armelor nucleare prin lasere spațiale

Însă viziunea lui Trump pentru sistemul de generație următoare, care include lasere spațiale, este de fapt mult mai apropiată de așa-numitul program Star Wars al lui Ronald Reagan, lansat în 1983, în plin război rece.

Dezvoltarea unui fel de Star Wars 2.0 ar costa sute de miliarde de dolari. Provocările tehnologice cu care se confruntă sunt imense. Experții nucleari au avertizat, de asemenea, că inițiativa ar putea determina China și Rusia să ia contramăsuri care să-i anuleze efectele.

Acesta este parțial motivul pentru care Bulletin of Atomic Scientists și-a apropiat cu o secundă „ceasul Apocalipsei” de miezul nopții în această săptămână.

Care este planul lui Trump pentru un scut antirachetă?

Ordinul executiv al președintelui american, semnat luni, îi acordă secretarului apărării Pete Hegseth 60 de zile pentru a elabora un plan de apărare a SUA împotriva atacurilor cu rachete balistice, hipersonice și de croazieră avansate.

Sistemul propus de Trump, descris în memorandum, este cuprinzător, extraordinar de costisitor și de un alt nivel de sofisticare tehnică decât Iron Dome al Israelului.

Recomandări Horea Vușcan, unul dintre primii milionari români din afaceri cu criptomonede, acuzat că „a fentat” bugetul statului cu peste 5,3 milioane de lei

Acest sistem apără doar zone mici de rachete cu rază scurtă de acțiune, care zboară la joasă înălțime și care nu sunt nucleare. Inițiativa lui Trump vizează interceptarea rachetelor balistice intercontinentale, care călătoresc de 100 de ori mai departe și de șapte ori mai repede. De asemenea, SUA sunt de aproape 450 de ori mai mari decât Israelul.

În schimb, ordinul lui Trump cere desfășurarea de „interceptori spațiali” – o rețea de sateliți, unii echipați cu lasere. Se solicită apoi dezvoltarea unui alt strat de interceptoare la altitudini mai joase, în cazul în care laserele eșuează.

În plus, se solicită „capacități de a înfrânge atacurile cu rachete înainte de lansare” – cu alte cuvinte, un sistem care să distrugă arcașul, nu doar săgeata.

Analiștii spun că un scut antirachetă spațial etanș este aproape imposibil. „Nu există o pătură de securitate magică”, a declarat Tom Karako, expert în rachete la think-tank-ul CSIS din Washington.

Cum ar funcționa și cât ar costa?

Pentru a detecta, intercepta și distruge rachetele nucleare balistice în timpul așa-numitei faze de lansare, perioada de trei până la cinci minute înainte ca acestea să intre pe orbită, ar fi nevoie de raze laser eficiente pe sute de kilometri. O astfel de tehnologie nu există în prezent.

Recomandări CAT 777, „monștrii” din Apuseni. Cele mai mari camioane vândute vreodată în România, cumpărate de Cupru Min cu milioane de euro

Acest lucru se datorează în parte „exploziei termice”, prin care energia unui laser încălzește atmosfera din jurul său și reduce puterea fasciculului. În timp ce efectul este redus în aproape vidul din spațiul cosmic, acesta este mult mai mare odată ce raza atinge atmosfera terestră.

Alimentarea sateliților care lansează laserele ar necesita, de asemenea, ca aceștia să aibă mini-reactoare nucleare sau poate un sistem avansat de panouri solare. „Nu este imposibil, dar … ar fi nevoie un efort major de cercetare și de investiții care nu ar putea fi realizat pe termen scurt”, a declarat Fabian Hoffmann, expert în rachete la Oslo Nuclear Project.

Apoi, există costurile, pe care Trump ar trebui să le convingă Congresul să le finanțeze. Un raport din 2012 al Academiei Naționale de Știință a constatat că „chiar și un sistem de apărare bazat pe spațiu auster și cu capacitate limitată” ar necesita 650 de sateliți, la un cost de 300 de miliarde de dolari.

Acesta a avertizat, de asemenea, că ar fi vulnerabil la armele antisatelit – cum ar fi armele nucleare spațiale pe care Rusia le-a dezvoltat recent, potrivit serviciilor de informații americane.

„Sistemele spațiale de apărare împotriva rachetelor au fost abandonate în mod repetat deoarece sunt costisitoare, foarte dificile din punct de vedere tehnic și ușor de învins”, a declarat Laura Grego, director de cercetare pentru Programul de securitate globală la Union of Concerned Scientists.

Recomandări Cine sunt suspecții arestați pentru furtul coifului și brățărilor dacice de aur din Olanda. Unul dintre ei e un tâlhar violent condamnat

Ar fi mai practic un sistem terestru?

Tehnologii eficiente există deja. Ucraina a utilizat cu succes sisteme furnizate de Occident – cum ar fi Patriot fabricate în SUA și IRIS-T fabricate în Germania – pentru a distruge rachetele balistice și hipersonice rusești. Problema, din nou, este costul. SUA are deja un program de apărare antirachete terestre cu rază medie de acțiune în valoare de 60 de miliarde de dolari.

Acesta constă în 44 de interceptoare, desfășurate în Alaska și în California, care sunt concepute pentru a distruge rachetele cu rază lungă de acțiune ale unor inamici precum Coreea de Nord.

Însă, având în vedere că fiecare costă peste 50 de milioane de dolari, extinderea acestui sistem pentru a acoperi întregul teritoriu al SUA ar fi extrem de costisitoare.

„Nu se pot amplasa peste tot sisteme active de apărare care ar fi necesare pentru apărarea orașelor, a infrastructurii critice și a siturilor militare”, a declarat Stacie Pettyjohn de la think-tank-ul Center for a New American Security.

În plus, o analiză tehnică din 2000 a constatat că și o țară mai puțin dezvoltată, precum Coreea de Nord, ar putea utiliza contramăsuri înțelese de mult timp, cum ar fi momeli sau un „înveliș răcit” care acoperă focosul nuclear pentru a deruta rachetele interceptoare care caută căldură.

„Sistemele actuale de apărare antirachetă a teritoriului național, în ciuda deceniilor de dezvoltare, ar putea să nu contracareze în mod fiabil amenințările statelor necinstite”, a declarat Zhao Tong, membru senior la Carnegie Endowment for International Peace.

„Realizarea unei apărări cuprinzătoare împotriva arsenalelor de rachete mult mai mari ale Rusiei și Chinei ar necesita cheltuieli astronomice fără progrese tehnologice fără precedent”, a adăugat el.

Cum ar putea reacționa adversarii nucleari ai Americii?

Chiar și un Război al Stelelor 2.0 cu un succes moderat ar lipsi Rusia și China de capacitatea lor de ripostă și le-ar putea determina să se lanseze într-o cursă accelerată a înarmărilor pentru a menține paritatea nucleară.

„Dacă o putere (nucleară) poate demonstra că se poate apăra, având în același timp capacitatea de primă lovitură (pentru armele sale nucleare), acest lucru este destabilizator”, a declarat Manpreet Sethi, șeful programului nuclear de la Centrul pentru studii privind puterea aeriană din New Delhi.

„Este o amenințare ofensivă pe care rivalii marilor puteri nu o pot și nu o vor ignora”, a declarat Eric Heginbotham, expert în probleme nucleare chineze la MIT. „Intenția noastră poate fi defensivă … dar indiferent de intenție, dacă capacitățile sunt reale, aceasta va fi considerată o amenințare ofensivă critică.”

Adversarii ar putea lua apoi contramăsuri ușor accesibile. Rusia, de exemplu, ar putea încărca mai multe focoase nucleare pe rachetele balistice existente sau ar putea viza zone cu o apărare mai slabă.

„Adversarii ar putea pur și simplu să redirecționeze atacurile către numeroase centre de populație neprotejate – făcând ca apărarea unor locații selectate să fie lipsită de sens strategic”, a declarat Zhao.

Analiștii au susținut că o abordare mai sobră ar presupune ca SUA să depună eforturi pentru a limita arsenalele nucleare strategice ale țărilor – lucru susținut de Trump într-un discurs recent la Davos.

Între timp, amenințările cu rachete convenționale ar putea fi abordate prin consolidarea sistemelor de la altitudini mai joase, bazate pe sol sau pe navele militare americane. Costurile ar fi în continuare enorme, dar o astfel de abordare ar fi fezabilă din punct de vedere tehnic și ar putea evita o nouă cursă a înarmărilor.

„SUA ar trebui să se concentreze pe consolidarea sistemului de apărare împotriva rachetelor de nivel inferior, încercând în același timp să mențină actualul echilibru al puterii în domeniul nuclear”, a declarat Hoffmann.

Este proiectul potențial profitabil pentru SpaceX a lui Elon Musk?

Partea spațială a programului ar necesita lansarea a sute de sateliți purtători – o piață dominată în prezent de SpaceX a lui Elon Musk.

Deși guvernul SUA are alți contractori capabili să trimită sateliți purtători în spațiu, rachetele lui Musk au o capacitate mai mare de încărcare utilă, un volum mai mare de încărcare utilă și sunt mult mai ieftine decât majoritatea concurenților.

De asemenea, acestea sunt lansate cu o frecvență mult mai mare, cu o lansare în medie la fiecare trei zile anul trecut. „O mulțime de oameni pot face bani”, a declarat Laura Grego, directorul de cercetare de la Union of Concerned Scientists.

Cu toate acestea, ar exista compromisuri. SpaceX are deja contracte guvernamentale în valoare de 20 de miliarde de dolari și ar trebui probabil să sacrifice capacitatea rezervată pentru popularea constelației Starlink – cel mai mare motor de venit al companiei.

Toate acestea presupun că programul spațial, pe care Grego l-a descris drept o „fantezie”, va fi aprobat de Congres și va continua.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News