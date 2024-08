Hotelurile folosite de membrii Convenției Naționale Democrate au fost lovite de o „ploaie” de amenințări cu bombă și declarații antisemite.

Amenințările au vizat Nobu, dar și alte trei hoteluri din West Side, printre care Chicago West Loop și Hyatt House. Poliția din metropola din statul Illinois și Serviciul Secret al SUA au evacuat clădirile, menționând ulterior că „nu au fost identificate amenințări credibile”.

Police and K9s at the Nobu Hotel in west loop … our news desk received an email claiming a pipe bomb threat at this and three other west loop / near west side hotels pic.twitter.com/SVwKpE7ouP