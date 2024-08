Gestul nu a fost aprobat de către participanții democrați la convenție, unii dintre aceştia lovindu-i pe demonstranţi cu pancartele lor inscripționate „Îl iubim pe Joe” şi încercând să le smulgă bannerul. Nu este clar dacă Joe Biden a observat acest moment.

Audience members at the DNC in Chicago unfurl banner that says “Stop arming Israel.”



After audience sees the banner, they begin chanting “We love Joe.”



Man tries to rip banner away.



Stadium lights over this spot then dimmed and banner was ripped away. pic.twitter.com/3RfK1aUSV4