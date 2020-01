De Flavius Toader,

”PLUS cere Parlamentului României schimbarea imediata a președintelui Autorității Electorale Permanente. Acesta consideră oportun să negocieze un parteneriat cu Rusia în domeniul electoral. Aceeași țară care este considerată, în rezoluții repetate ale Parlamentului European, ca fiind responsabilă pentru amestec în procesele electorale europene, specialistă în atacuri hibride împotriva democrațiilor noastre”, anunță partidul, într-un comunicat.

”Alegerile din acest an sunt de o maximă importanță pentru România și pentru cetățenii săi. Nu putem să le riscăm pe mâna unor oameni cu simpatii proruse vădite. România este o țară democratică, membră a Uniunii Europene. Rusia nu are ce să ne învețe pe noi despre alegeri”, a declarat președintele executiv al PLUS, Dragoș Tudorache.

Președintele AEP s-a întâlnit pe 24 ianuarie cu ambasadorul Rusiei, întâlnire confirmată atât de site-ul ambasadei, cât și de cel al Autorității Electorale.

”Principala temă abordată în cadrul discuțiilor a vizat perspectiva dezvoltării unei relații de colaborare între autoritățile administrative autonome specializate în materia organizării proceselor electorale din cele două ţări, în vederea realizării schimbului de experienţă și de bune practici”, a precizat un mesaj postat pe pagina web a AEP.

Constantin-Florin Mitulețu-Buică a fost ales de plenul reunit al Parlamentului în funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP) în 27 februarie 2019, el fiind propus de PSD. Mandatul este de opt ani şi poate fi reînnoit o singură dată. Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, președintele AEP are rang de ministru.

