PMB răspunde companiei UTI în scandalul privind contractele Capitalei: “Municipalitatea oferă servicii de 25 de ori mai ieftine decât UTI”

Reprezentanţii Primăriei Generale fac referire la sistemul de management al traficului – BTMS( Bucharest Traffic Management System). “Compania Municipala Managementul Traficului, infiintata de Primaria Capitalei, ofera servicii pentru gestionarea sistemului de management al traficului la preturi si de 25 de ori mai mici decat oferea compania UTI. Primaria Capitalei nu “cauta tapi ispăsitori”, ci informeaza bucurestenii asupra modului defectuos in care s-au cheltuit in anii trecuti banii publici. Precizam ca circa 10 milioane de euro a fost DOAR valoarea licentelor de integrare a celor 216 intersectii in BTMS ( Bucharest Traffic Management System) livrate de compania UTI Primariei Capitalei”, se arată în documentul remis de municipalitate.

Cât priveşte preţurile practicate de Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti, PMB susţine că “niciun tarif al Companiei Municipale Managementul Traficului Bucuresti nu este mai mare decat cele practicate de UTI. Nicio comparatie nu poate fi mai relevantă decat compararea tarifelor unitare pentru aceleasi operatiuni efectuate asupra aceluiasi sistem de semaforizare […] Astfel, la o analiza sumara a comparatiei tarifelor, găsim tarife de 2,3,6 si chiar 11 ori mai mari, spre exemplu serviciile de mentenantă în Centrul de Control Trafic UPS costau 27.700 lei/, in timp ce CMMTB executa aceleasi servicii la tariful de 10.000 lei, adica de peste doua ori mai putin”, se arată în document.

Redăm, mai jos, comunicatul de presă al Primăriei Municipiului Bucureşti.

“COMUNICAT DE PRESA

Avand in vedere comunicatul de presa difuzat de conducerea societatii UTI S.A, care contine informatii false legate de activitatea Primariei Municipiului Bucuresti, facem urmatoarele precizari:

Compania Municipala Managementul Traficului, infiintata de Primaria Capitalei, ofera servicii pentru gestionarea sistemului de management al traficului la preturi si de 25 de ori mai mici decat oferea compania UTI.

Primaria Capitalei nu “cauta tapi ispăsitori”, ci informeaza bucurestenii asupra modului defectuos in care s-au cheltuit in anii trecuti banii publici.

Precizam ca circa 10 milioane de euro a fost DOAR valoarea licentelor de integrare a celor 216 intersectii in BTMS (Bucharest Traffic Management System) livrate de compania UTI Primariei Capitalei.

Pentru a putea fi integrata in BTMS, orice intersectie din Capitala are nevoie de o licenta de integrare emisa de dezvoltatorul softului pe baza caruia functioneaza sistemul. Conform acordului cadru nr. 41 din 16.02.2014, incheiat intre UTI si Administratia Strazilor, pretul unei licente era de 220.678 lei ( circa 50.000 euro). Desi in anul 2016, printr-un act aditional, compania UTI a scăzut pretul la 99.000 lei, licentele au fost cumparate anterior acestei modificări.

Subliniem faptul ca pretul unei licente de integrare livrata in prezent de Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti (CMMTB), infiintata in mandatul Primarului General, Gabriela Firea si achizitionata de la acelasi dezvoltator al softului pe baza caruia functionează sistemul BTMS, este de aproximativ 2.000 euro, adica de 25 de ori mai putin. Pana in anul 2016, PMB a receptionat peste 200 de astfel de licente.

Dacă primaria le-ar fi cumpărat astazi, la pretul oferit de compania proprie a Primariei Generale, ar fi costat 400.000 euro, cu 9,6 milioane de euro mai putin.

Subliniem, de asemenea, ca niciun tarif al Companiei Municipale Managementul Traficului Bucuresti nu este mai mare decat cele practicate de UTI. Nicio comparatie nu poate fi mai relevantă decat compararea tarifelor unitare pentru aceleasi operatiuni efectuate asupra aceluiasi sistem de semaforizare, drept pentru care, pentru conformitate, va anexam lista tarifelor CMMTB vs UTI.

Astfel, la o analiza sumara a comparatiei tarifelor, găsim tarife de 2,3,6 si chiar 11 ori mai mari, spre exemplu serviciile de mentenantă în Centrul de Control Trafic UPS costau 27.700 lei/, in timp ce CMMTB executa aceleasi servicii la tariful de 10.000 lei, adica de peste doua ori mai putin.

Concret, pentru un dispozitiv “push button” folosit la trecerile de pietoni, Municipalitatea platea companiei UTI suma de 4.295 lei, iar acum plateste pentru acelasi dispozitiv montat de CMMTB, 1.160 de lei, deci de peste trei ori mai putin.

Pentru un echipament care realizeaza prioritizarea mijloacelor de transport in comun (autobuze, troleibuze) “acces point- comunicatie wirless cu RATB”, Primaria platea 26.817 lei companiei UTI, iar acum plateste 4.120 lei, deci de peste sase ori mai putin.

La capitolul servicii recurente (servicii pentru mentinerea in conditii de functionalitate a sistemului) dacă adunam tarifele fiecărei operatiuni pentru cele 2 societati, in cazul UTI cuantumul este de 170.300, iar pentru CMMTB, cuantumul este de 53.850, deci de peste trei ori mai putin.

eiteram faptul ca interesul companiilor municipale nu este profitul, iar CMMTB nu subcontractează nicio lucrare in afara holdingului municipal, astfel incat profitul rezultat se întoarce tot către Primaria Capitalei, in calitate de actionar majoritar, ceea ce inseamna ca poate fi utilizat responsabil pentru alte proiecte necesare bucurestenilor. Conform acestui principiu, municipalitatea a avut in vedere realizarea unor servicii de calitate, optimizarea acestora si scăderea costurilor totale pentru investitii.

Totodata, in ceea ce priveste afirmatiile conform carora “Administratia Străzilor a fost cea responsabilă de mentenanta infrastructurii de trafic (camerete, canalizatii, cabluri electrice, dulapuri), mentuionam faptul ca prevederile contractului încheiat de ASB si UTI, neincluzand mentenanta acestei infrastructuri” precizam ca lucrarile de infrastructura ce includeau camerete, canalizatii si cabluri electrice au fost realizate, conform contactului, de catre compania UTI, iar mentenanta “dulapului” la care se face referire (care contine toate echipamentele si cablajele de dirijare a circulatiei) a fost data prin acelasi contract de catre Administratia Strazilor companiei UTI. In concluzie, afirmatia conform careia UTI nu este responsabila de starea actuala si modul in care au fost executate lucrarile la sistemul de dirijare a circulatiei, este total falsa.

Mai mult decat atat, avand in vedere starea actuala a sistemului gestionat pana anul trecut de compania UTI, Primaria Capitalei va contracta o expertiza asupra tuturor lucrarilor de investitii executate pentru realizarea sistemului de management al traficului. In cazul in care, in urma expertizei va reiesi faptul ca, desi preturile erau uriase, nu au fost respectate nici proiectele tehnice, PMB se va adresa institutiilor abilitate ale statului pentru a lua masurile legale care se impun.

In concluzie, pentru corecta informare a opiniei publice, reiteram faptul ca Primaria Capitalei, odata cu incheierea noilor contracte, a realizat economii substantiale la buget si nu va ceda presiunilor firmelor care, dupa rezilierea contractelor paguboase pentru bucuresteni, dezinformeaza cetatenii si denigreaza activitatea Primariei Capitalei.

Directia de Presa

28 iunie 2018″

CITEŞTE ŞI