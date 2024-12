Edilul a precizat însă, seara precedentă, că decizia va aparține consilierilor generali, care pot să respingă propunerea de majorare.

„Vor crește cu rata inflației, da. Adică, cel puțin așa am propus Consiliului și Consiliul General o să voteze, sau nu. Ăsta este modul în care am funcționat în fiecare an. Este o decizie, este o cutumă care nici măcar nu vine din mandatul meu. An de an s-a întâmplat asta. Deși este o decizie pe care pot să o ia consilierii generali… Mâine, ei pot să decidă să nu crească deloc”, a spus Nicușor Dan la Antena 3, seara precedentă.

„Atât timp cât eu am propus, că mi-am pus semnătura pe proiect, propunerea mea a fost să crească”, a precizat el.

Legea 227/2015 privind Codul fiscal spune că impozitele şi taxele locale se indexează anual, până la 30 aprilie, de către Consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior. În 2023, rata inflației a fost de 10,4%, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Acum doi ani, în 2023, majorarea a fost de 5,1%, iar în acest an taxele şi impozitele locale au crescut cu 13,8%, pe baza ratei inflaţiei.

De asemenea, s-a mai decis că, în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%. Totodată, șoferii din București vor plăti un impozit auto mai mare în 2025, în funcție de capacitatea cilindrică

De asemenea, bonificaţia pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie, a impozitului/taxei pe clădiri şi pe teren sau a impozitului pe mașină este de 10%, adică fix majorarea generată de rata inflației.

