Garnitura penală a noului Parlament. Deputații și senatorii care au făcut pușcărie sau sunt în vizorul anchetelor pentru diverse infracțiuni

Gigi Becali, recent ales pe listele Alianței pentru Unirea Românilor, a mai intrat în Parlament în 2012. La doar șase luni de la începerea mandatului, Gigi Becali a fost condamnat definitiv pentru dare de mită în dosarul privind schimbul de terenuri cu Ministerul Apărării. Apoi au venit și alte condamnări: trei ani cu executare în „dosarul Valiza” și trei ani cu suspendare în dosarul sechestrării de persoane. În aprilie 2015, Becali ieșea din închisoare, fiind liberat condiționat.

Tot în AUR este Mircia Chelaru, care a trecut de la Camera Deputaților la Senat. În 2016, Chelaru a fost condamnat definitiv la trei ani cu suspendare pentru abuz în serviciu, după cum a scris Libertatea. Chelaru a încercat revizuirea deciziei de condamnare, dar a pierdut procesul.

Răzvan Mirel Chiriță a fost ales primul pe lista POT la Camera Deputaților București. Chiriță fost trimis în judecată de DNA pentru că a prejudiciat Primăria Slatina, în pandemie, după ce i-a vândut materiale sanitare la prețuri supraevaluate, potrivit G4Media. Conducerea partidului a luat decizia ca acesta să fie vicelider al grupului POT de la Camera Deputaților.

Conform aceleiași surse, și deputatul SOS Ciprian Ciubuc, care, în legislatura 2020-2024, a fost parlamentar pe listele AUR, este urmărit penal, fiind acuzat că ar fi distrus cu turma sa de oi pășunea deținută de o altă persoană. Procurorii susțin că Ciubuc a distrus o cultură de lucernă și trifoi din satul nemțean Gura Văii, comuna Girov, pe o suprafață de 640 de metri.

Ștefan Băișanu, ales deputat pe listele SOS Suceava, este în prezent trimis în judecată într-un dosar, fiind acuzat de șantaj, dar și de amenințare, după cum arată Monitorul de Suceava. Băișanu a mai trecut prin cel puțin alte patru partide în ultimii 15 ani, adică PNL, PSD, ALDE și Forța Națională.

Marian Neacșu, revenit în Parlament după 8 ani și vicepremier, a fost condamnat în 2016 la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la cabinetul parlamentar.

Renunțare pe ultima sută de metri

O dorință mare de a ajunge senatoare a avut și Clotilde Armand, cea care a condus Primăria Sectorului 1 în mandatul 2016-2020. Armand a deschis lista de la Senat a USR, dar până la urmă a fost convinsă să renunțe la mandat, în condițiile în care avea o condamnare definitivă cu executare pentru conflict de interese.

Într-o postare de pe pagina sa de Facebook, Alexandru Muraru, deputat și vicepreședinte al PNL, amintea și de cazul lui Dumitru Coarnă „Dumitru Coarnă, propus de SOS pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților, este anchetat de DNA pentru șantaj, trafic de influență și aderare la un grup criminal organizat, având relații strânse cu persoane inculpate în mai multe dosare de corupție. Mai mult, Coarnă este și un simbol al privilegiilor, beneficiind de o pensie specială uriașă obținută la doar 45 de ani”, scria Muraru în ziua în care a fost învestit Guvernul, pe 23 decembrie, după ce Coarnă a fost propus de SOS la șefia Camerei.

Dosarul la care face referire Muraru este unul despre care în presa centrală s-a scris în anul 2021. „Eu nu ştiu nimic, de la ei am aflat şi eu. Eu am trei clasări de la DNA, dar sunt dosare închise. Nu ştiu absolut nimic despre ce scriu ei. Nu am fost citat, nu am fost chemat, nu am cunoştinţă. Calitatea de suspect înseamnă că în mod logic şi procedural că ar fi trebuit să îmi fie prezentată această calitate prin Codul Penal. Am luat legătura cu avocatul și voi reacționa”, preciza în 2021 Coarnă, cu referire la dosar.

Un caz mai puțin mediatizat a fost cel al lui Adrian Chesnoiu, fost ministru al agriculturii în perioada Guvernului Ciucă. Deși PSD Olt îl pusese din nou pe lista pentru Camera Deputaților, până la urmă l-a retras înainte de depunerea lor. Cu toate că oficial a fost scos de pe listele de parlamentare, Chesnoiu rămâne un om de bază pe zona de agricultură la nivelul PSD și al guvernării, potrivit informațiilor Libertatea.

