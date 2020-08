PNL-Leaks 2. Cum își direcționează partidul de la guvernare banii către primarii care aduc voturi. “Tot ce aveți depus la CNI până acum le putem pune pe o «listă scurtă»”

În episodul de ieri v-am prezentat cum funcționează achizițiile de partid la nivel local.

După câștigarea guvernării, partidul numește oameni care favorizează primarii PNL.

“Dezvoltăm România”, pe baza carnetului de partid

Finanțări condiționate de voturile pentru Iohannis

Pe 25 mai 2016, Sorin Frunzăverde, fost președinte al PD-L și apoi al PNL Caraș-Severin, fost președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, fost ministru, a fost condamnat, definitiv, la doi ani de închisoare cu suspendare.



Condamnarea a venit pentru că liderul politic local și-a folosit influența de ordonator de credite pentru a obține voturi pentru candidatul prezidențial din 2014, Klaus Werner Iohannis.

Sorin Frunzăverde a decedat anul trecut, cu puțină vreme înainte de turul I al alegerilor prezidențiale, dar în urma sa a rămas sentința și au rămas înregistrările redate de procurori în rechizitoriul care a dus la condamnarea sa:

“FRUNZĂVERDE SORIN: Vă împărţiţi primarii care au plecat de la noi. Aici intră şi foştii primari PDL şi PNL, care au candidat sub PSD. Da? Şi mâine şi poimâine nu vă văd la Consiliu Judeţean, mă ocup eu de deşeuri mâine, voi pe teren. Vi-i împărţiţi de comun acord. Da? … (n.n. – nu se înţelege)… la SASCA, acolo îl trimit pe SECĂŞAN, da, că acolo are… (n.n. – nu se înţelege)…Deci ideea este următoarea: … (n.n. – nu se înţelege)… suntem în relaţii bune cu orice guvern vine, dar noi dăm banii pe 2015, 2016. Discuţiile au loc între voi între patru ochi. Fiecare cu primaru … (n.n. – nu se înţelege)… vin din partea domnului preşedinte cu rugămintea de a vota IOHANNIS. Vom ţine cont la împărţirea banilor în 2015, … (n.n. – nu se înţelege)… Da? Între patru ochi! Voi cu primaru, da? Tu de mâine… tu beleşti pu… prin Consiliu Judeţean…”.



2019, reeditarea lui 2014

La alegerile prezidențiale din 2019, PNL avea guvern de câteva zile, iar partidul își mobiliza toate forțele pentru realegerea președintelui Klaus Iohannis.

Cu o zi înainte de turul I, președintele organizației județene Tulcea a PNL, Ștefan Ilie, primar al comunei Luncavița, postează pe grupul de WhatsApp “Primari liberali 2020” (transformat ulterior în “Primari PNL #SEPOATE!”):

“09.11.2019, 19:27 Ștefan Ilie (primar comuna Luncavița, președintele organizației județene PNL Tulcea): Vă asigur că am primit toate asigurările că vom fi sprijiniți în proiectele noastre, dar și noi trebuie să mobilizam oamenii să iasă la vot. Vă voi da detalii în particular. Mâine voi trece pe la majoritatea dintre voi, vă sun înainte și vorbim”.



Ștefan Ilie, primarul comunei Luncavița

Cum pune partidul oamenii în agenții

Pe 24 noiembrie 2019, PNL avea și prim-ministru, și președinte reales. Nu avea, nici pe departe, o majoritate parlamentară confortabilă, dar nu Parlamentul distribuie banii în teritoriu, nu Parlamentul numește șefii instituțiilor din administrație, ci guvernul. Mai exact, partidul și influențele sale, așa cum se vede în mesajele de mai jos. Uneori, comentariile sunt de prisos.



“07.02.2020, 20.22 Nicolae Mocanu (primarul comunei Greci, membru PNL): Ministrul Oros sa treacă la treaba. Are vreo cinci secretari care freacă menta. Destituit șefa AM PNDR, șeful afir și șefii crfir Constanța. Introduși indicatori de performanță pentru derularea contractelor afir. Simplificarea procedurilor…. Etc. Etc. Etc. Am o grămadă de propuneri pentru afir. Măcar aplicabile din 2021…. Măcar sa copie POR!

Nicolae Mocanu, primarul comunei Greci

07.02.2020, 20.32 George Șișcu (deputat PNL): În curând va fi schimbat cel de la Cta de la Crfir“



Instituțiile nominalizate în discuții sunt:

AFIR: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

CRFIR: Centru Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

AFIR este reprezentată, la nivel regional, de 8 CRFIR.

Numirile sunt anunțate întâi pe grupurile de partid

Nu este ușor să modernizezi România. Durează ceva, dar:

“30.06.2020, 8.49 George Șișcu (deputat PNL): Pentru cei interesati,

Începând de mâine o1. o7. 2o2o, noul șef la AFIR Tulcea este colegul nostru Nicu VADUVA.

SUCCES NICU !

George Șișcu (deputat PNL)

30.06.2020, 8.50 George Șișcu (deputat PNL): 07xx xxx xxx – Nicu VADUVA

30.06.2020, 9.00 Iordan Alexe (primar comuna I.C. Brătianu, membru PNL): Succes!

30.06.2020, 12.14 Nicolae Topoleanu (fost primar al orașului Măcin, demis după decizia de incompatibilitate a ANI, city manager al orașului, membru PNL): Succes si spor la munca!

30.06.2020, 12.20 Nicolae Mocanu (primarul comunei Greci, membru PNL): Succes! Poate se rezolva și cu Crfir Constanța… Pe de alta parte buna ar fi o întâlnire cu șefii AFIR/CRFIR, ADRSE + mediu și cultură!!!”.



Probleme rezolvate

Ideea este că a avea un om al tău, al partidului, în funcția potrivită, care facilitează accesul la bani, nu e de ici de colo:

“06.07.2020, 13.20 George Șișcu (deputat PNL): Buna ziua,

Am fost astăzi la AFIR (Bucuresti) și am discutat despre problemele de la Ciucurova, Jijia [Jijila] și CA Rossetti. Vom primi tot sprijinul de care este nevoie ptr rezolvarea lor.

Rugămintea mea este sa-mi scrieți pe grup sau sa ma sunați cu ce probleme va confruntați pentru a putea interveni. Împreună cu Nicu VADUVA vom prelua aceasta sarcina de la Ștefan pentru a-i lasă mai mult timp pentru municipiu. Deci orice problema care tine de AFIR o rezolvați cu mine și cu Nicu VADUVA (AFIR Tulcea)

06.07.2020, 13.21 Ștefan Ilie (primar comuna Luncavița, președintele organizației județene PNL Tulcea): ???

06.07.2020, 13.22 George Șișcu (deputat PNL): Va rog dacă știți colegi primari din județ- chiar dacă nu sunt din PNL- care au astfel de probleme, spuneti-le sa ma contacteze ptr a-i ajuta.

06.07.2020, 13.24 George Șișcu (deputat PNL): Ma refer la orice fel de probleme și cele private, chiar, nu numai cele ale UAT-urilor”.



Până în acest moment, PNL a racolat peste 120 de primari PSD care vor candida pentru Partidul Național Liberal. Premierul Orban habar nu are despre acest lucru, dar rezolvarea problemelor inclusiv private ajută.



Bani, mașini, justiție independentă

Deputatul George Șișcu nu intermediază doar funcții și fonduri pentru primari, ci și autoturisme:

“03.02.2020, 20.15 George Șișcu (deputat PNL): Buna seara,

Dragi colegi, am putea primi 2 autoturisme de la secretariatul guvernului. Va rog sa va gânditi bine si sa ne punem de acord pentru a putea demara procedurile de preluare.

Va multumesc si va doresc o seara liniștită!

03.02.2020, 20.15 George Șișcu (deputat PNL): ps. Incerc mâine sa fac rost de o lista sa vedem despre ce e vorba”.



“Pentru o cauză nobilă”

Nu este vorba despre multe mașini, așa că se intervine, puțin, și în justiție, pe partea de achiziții:

“03.02.2020, 9.39 seara Gheorghe Văcaru (primarul orașului Măcin, membru PNL): Fratilor pentru o cauza nobila ar trebui sa ma sustineti

Gheorghe Văcaru, primarul orașului Măcin

03.02.2020, 9.46 seara – George Șișcu (deputat PNL): Gigi, azi am vorbit cu colegul Bacanu de la Min. Just. sa va predea Skoda de la Judec. Macin cea pe care o au în curte. Am înțeles că nu are mulți km.

03.02.2020, 9.47 seara – George Șișcu (deputat PNL): Pentru o cauză nobila”.



Lista scurtă pentru partid

Scriu în presă de peste 30 de ani. Mai scriu, timid, poezie, literatură și altele. Dar nu am capacitatea de a inventa conversații de complexitatea și amploarea celor purtate pe cele două grupuri de WhatsApp la care am avut acces.

Cu regret constat că ceea ce noi, ziariștii, bănuim de multă vreme, chiar se întâmplă, că este mai importantă apartenența la un partid, decât interesul tuturor cetățeilor.

“15.07.2020, 20.21 George Șișcu (deputat PNL): Buna seara!

Va rog sa trimiteți pe contactul acesta tot ce aveți depus la CNI pana acum. Un minim de date, denumire proiect, nr de înregistrare etc. Am avut astăzi o discuție cu dl. ministru și mi-a promis ca ma ajută să acceleram rezolvarea lor.

De asemenea, dacă mai aveți de depus îmi trimiteți datele tot aici și le pregătiți pentru depunere. Le putem pune pe o «lista scurtă».

Simona le va centraliza, va face un tabel cu fiecare și cu cele depuse și cu cele pe care vreți sa le depuneți.

Dacă mai sunt probleme la AFIR, va rog sa-mi spuneti!

Cat mai repede, va rog!

Seara liniștită, va doresc!”.

Seară liniștită…

Reacția PNL e să-l facă pesedist pe jurnalist

I-am contactat pe cei doi eroi principali ai acestui episod; Ștefan Ilie, președintele organizației județene PNL Tulcea și pe George Șișcu, deputat PNL. Am cerut o reacție oficială la cele scrise ieri și la ceea ce apare astăzi.

Răspunsul primit de la George Șișcu

Răspunsul a fost că singura reacție oficială este cea postată pe pagina de Facebook a organizației PNL Tulcea. Respectiv că sunt pesedist și consultant al candidaților PSD etc. Nu sunt, dar nu mai contează.

Discuțiile de pe grupurile de WhatsApp nu au fost negate. Asta chiar contează.

