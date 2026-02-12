Cererea de ouă a crescut în Europa și în întreaga lume, deoarece acestea sunt văzute ca o sursă rentabilă de proteine și potrivite pentru o mare varietate de feluri de mâncare.



Potrivit CNPO, fiecare francez a mâncat, în medie, 237 de ouă în 2025, fie sub formă de ouă în coajă, fie ca produse din ouă procesate, în creștere de la 227 de ouă în 2024.

Prognozele institutului agricol francez (ITAVI) arată că cererea va continua să crească, până la un consum de 269 de ouă de persoană anual până în 2035.

„În 2020, cererea a explodat, deoarece oamenii au rămas acasă în timpul pandemiei de COVID-19. Ne-am fi putut aștepta ca tendința să scadă, dar nu s-a întâmplat asta, ba dimpotrivă, a crescut constant”, a declarat Emily Mayer, de la firma de cercetare de piață Circana.

Cererea mare a dus la creșterea prețurilor angro la ouă cu circa 20% în ultimul an, potrivit organismului public FranceAgriMer. Cu toate acestea, prețurile de vânzare cu amănuntul la ouă cu coajă din supermarketuri au rămas relativ stabile, datorită unui mecanism guvernamental care leagă prețurile alimentelor de costurile fermierilor.

Pentru a satisface cererea în creștere, fermierii francezi au sporit producția de ouă, dar chiar și așa au avut probleme în a ține pasul. Producătorii își propun să construiască 575 de noi adăposturi de păsări până în 2035 pentru încă 10 milioane de găini ouătoare.

Franța a fost nevoită să se bazeze pe importuri, care au crescut cu 21% în 2025. Principalii furnizori au fost Spania, Belgia și Țările de Jos.

