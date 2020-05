De Paul Tecuceanu,

Cei trei politicieni s-au infectat cu COVID-19 la jumătatea lunii martie, fiind trataţi şi vindecaţi la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeș” din Timişoara.

Aceștia au declarat, sâmbătă, că au dorit să doneze de sânge, necesar la pregătirea plasmei împotriva virusului COVID-19, din spirit de solidaritate cu bolnavii aflaţi pe paturile spitalelor, dar şi pentru a oferi un exemplu către alte persoane care pot să ajute la salvarea de vieţi.

Deputatul Lucian Heiuş, a considerat gestul ca fiind unul „normal”, venit să sprijine bolnavii aflaţi în suferinţă.

„Dacă Dumnezeu a hotărât că trebuie să trecem prin această boală şi există tehnologie ca prin această donare de sânge să poată fi extrasă o cantitate de plasmă care să-i ajute pe alţi români care trec prin boală, este normal să facem acest lucru. Sperăm ca gestul nostru să fie urmat şi de alţi oameni care au fost bolnavi şi s-au însănătoşit, iar acum să-i ajute pe cei care au nevoie de această plasmă”, a spus acesta.

Cei trei politicieni, înainte de a dona sânge. Foto: Facebook / Florin Nicolae Oancea

Fiica primarului a avut coronavirus

La rândul său, primarul municipiului Deva a punctat faptul că este nevoie de solidaritate în lupta împotriva infecţiei cu noul coronavirus, mai ales că el a trecut prin boală împreună cu fiica sa.

„Am trecut prin această experienţă, nu mi-a fost uşor, mai ales că nu am fost singurul din familie care a fost infectat, a fost şi fetiţa mea, Laura. Consider că astăzi este o datorie morală a mea şi a colegilor mei, de a dona sânge pentru ca pacienţii care sunt într-o situaţie mai gravă decât am fost eu – şi sunt pe secţiile de Terapie Intensivă – să poată beneficia de această nouă schemă de tratament şi să se vindece cât mai repede”, a spus Florin Oancea.

„Am venit să donez din credinţa că, pe lângă profesionalismul medicilor, solidaritatea este cea care ne salvează şi că acest sentiment, de a fi unii lângă ceilalţi, este şi mai important în aceste momente grele pentru toată lumea. Am venit şi să dăm un exemplu pentru că a dona sânge ar trebui să fie parte din rutina noastră, de câte ori este necesar, nu doar în vreme de pandemie. Îmi doresc ca gestul nostru să fie de folos pentru cât mai multe persoane, cărora le doresc multă sănătate”, a spus, la rândusl său, Adrian David.

