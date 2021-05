Polițiștii au lăsat 12.000 de fani ai lui Ajax să încalce restricțiile, de frica revoltelor

Municipalitatea din Amsterdam spune că nu a intervenit împotriva acestei manifestări pentru a „preveni tulburările și escaladarea violenței”. Potrivit municipalității, această alegere a asigurat, de asemenea, că nu va avea loc o mutare masivă a susținătorilor lui Ajax pe terasele deschise din centrul orașului.

Poliția nu a trebuit să intervină împotriva tulburărilor de ordine publică, potrivit municipalității. Cincisprezece persoane au fost arestate pentru, printre altele, deținerea de artificii sau arme.

Municipalitatea le ceruse fanilor, în timpul meciului, să nu mai vină pe bulevardul Johan Cruijff de la ArenA, din cauza aglomerației. Datorită măsurilor corona, meciul de campionat s-a jucat fără spectatori în ArenA Johan Cruijff și nu a fost organizată nicio ceremonie.

