Cum funcționează sistemul ilegal de acces

Conform OUG 19/2006, circulația și staționarea vehiculelor pe plajele litoralului Mării Negre sunt interzise, cu excepția celor pentru intervenții operative și întreținerea plajelor. Amenzile pentru încălcarea acestei prevederi pot ajunge până la 20.000 de lei.

Primăria Constanța a instalat bariere la cele trei puncte de acces pe plajă, unde paznicii permit intrarea doar mașinilor înscrise pe listele întocmite de municipalitate. Jurnaliștii Dobrogea Live au observat că majoritatea vehiculelor care intră pe plajă sunt autoturisme personale, mașini de livrare și curierat.

În mod surprinzător, Poliția nu intervine pentru a sancționa aceste încălcări. Un echipaj al IPJ Constanța a declarat: „Am primit o listă cu 900 de numere de înmatriculare autorizate de Primăria Constanța, vehicule pe ai căror proprietari «nu avem voie» să-i sancționăm”.

Conducerea IPJ Constanța a confirmat existența acestei liste, dar nu a oferit detalii despre baza legală a acestei practici.

Cine sunt beneficiarii acestui sistem

Fostul viceprimar Dumitru Babu este printre cei care au primit autorizații pentru două mașini. Întrebat de Dobrogea Live, acesta a declarat: „Toți cei care intră cu mașinile pe plajă depun cerere la primărie, iar primăria le dă sau nu le dă. Eu am primit cum au primit și ceilalți clienți care vin la celelalte plaje, nu sunt eu singurul care sunt cu mașina pe aici”.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Proprietarul Zoom Beach, consilierul județean Ioan Picu, a confirmat că a primit autorizații pentru cinci mașini.

Lipsa de transparență și responsabilitate

Primăria Constanța refuză să ofere explicații privind baza legală și criteriile de acordare a acestor autorizații. La solicitarea Dobrogea Live, municipalitatea nu a răspuns timp de patru săptămâni.

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL), instituția responsabilă legal de gestionarea plajelor, a delegat tacit și nelegal această atribuție Primăriei Constanța. Șeful ABADL, Stelică Hagi, a recunoscut problema, invocând lipsa fondurilor pentru angajarea personalului necesar gestionării accesului auto.

Circulația intensă a vehiculelor pe plajă a dus la tasarea nisipului, creând o suprafață propice pentru deplasarea cu viteză. Acest lucru reprezintă un risc major de accidente pentru turiști.

În plus, prezența mașinilor pe plajă afectează negativ mediul costier și experiența turiștilor, care caută relaxare și contact cu natura.

Necesitatea unei intervenții urgente

Situația actuală de pe plajele din Constanța necesită o intervenție urgentă din partea autorităților competente. Este esențial ca legea să fie respectată și aplicată uniform, fără excepții sau privilegii.

Recomandări Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

Experții în drept și mediu subliniază importanța protejării zonelor costiere și a asigurării unui acces sigur și echitabil pentru toți vizitatorii plajelor.

Organizațiile de mediu și asociațiile de turism au criticat vehement această practică ilegală, cerând autorităților să ia măsuri imediate pentru a opri accesul neautorizat al vehiculelor pe plajă.

Unii consilieri locali au propus înființarea unui sistem de transport public eficient între parcări și plaje, care să elimine necesitatea utilizării mașinilor personale.

Șeful ABADL a declarat că va purta discuții cu conducerea Primăriei Constanța pentru a reglementa accesul auto pe plajă în limitele legale. De asemenea, a promis că va depune eforturi pentru a restricționa intrarea vehiculelor neautorizate, începând cu anul viitor.

În Italia, un șofer a fost amendat la doar două minute după ce și-a parcat mașina în Senigallia, provincia Ancona. Incidentul s-a petrecut în timp ce bărbatul aștepta la automatul de plată pentru a cumpăra un tichet de parcare în zona plajei de la Marea Adriatică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE