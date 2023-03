Ofițerii NYPD au ajuns la fața locului miercuri, 22 martie, în jurul orei locale 8.30. După o operațiune care a ținut pe toată lumea cu sufletul la gură, dar în care negocierile nu au dat niciun rezultat, o echipă de ofițeri a intrat în apartament, în timp ce detectivul James Tobin a coborât în rapel de la etajul superior, al 32-lea, pe fațada blocului zgârie-nori, l-a împins cu picioarele pe Ian Mitchell și l-a băgat în clădire!

Întreaga „mișcare” a durat doar aproximativ un minut, în cadrul unei operațiuni care s-a întins pe 8 ore. Imaginile au fost postate, ulterior, pe Twitter, de ofițerul Keechant Sewell.

The Emergency Service Unit rises and rappels to the challenges across this city, they are everything that we need them to be when needed and today was no exception.



Another example of courage and heroism from your NYPD. pic.twitter.com/MkSPsrgy9d