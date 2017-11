E pericol de poluare în râul Someșul Mic din cauza levigatului de la Pata Rât. Avertismentul a fost lansat de directorul Agenției pentru Protecția Mediului din Cluj. Grigore Crăciun susține că trebuie rezolvată cât mai repede problema substanțelor nocive, provenite de la gunoaiele fostei gropi de la Pata Rât, deoarece acestea ajung în Râul Someș.

Directorul Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Cluj, Grigore Crăciun, a precizat că autoritățile trebuie să ia măsuri pentru a opri poluarea de la fosta rampă de deșeuri de la Pata Rât, notează Agerpres.ro.

„Levigatul de la rampa veche de deșeuri de la Pata Rât se scurge în pârâul Zăpodie și de acolo mai departe, în Someș, pentru că nu are unde să meargă. Este o poluare, dar nu atât de gravă; o problemă mare este lacul de levigat acumulat în amonte de rampă, care trebuie epurat. Problema trebuie rezolvată cât mai repede, astfel încât să nu existe o acumulare mai mare de levigat. Cea mai bună soluție de tratare a levigatului este stația de osmoză inversă, pentru că aceasta scoate o apă pură”, a menționat Grigore Crăciun, pentrus sursza citată.

Consiliul Județean Cluj a încheiat un contract cu o firmă pentru aducerea unei stații de osmoză inversă necesară tratării levigatului. Reprezentanții acestei societăți susțin că în zonă există sunt depășiri mari ale concentrației de metale grele.

„Instalația produce o apă pură, care poate fi dată în pârâul Zăpodie, care nu are debit și care are nevoie de cele mai performante metode de tratare, astfel încât să obținem o calitate foarte bună a pârăului, pentru că nu are unde să dilueze. Levigatul care curge pe pârâul Zăpodie a ajuns în natură, iar mai jos, în aval, sunt bivoli care fac baie în levigat — acei bivoli, până la urmă, dau laptele acela bun din inima Ardealului. Din zona rampei de la Pata Rât, pârâul Zăpodie se duce în Someș”, a explicat reprezentantul firmei, Adrian Dobre.