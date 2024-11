Târgul de Crăciun Cluj 2024. Adio, focuri de artificii! Anul acesta, cerul se „aprinde” de drone, lasere și proiecții video

Târgul de Crăciun de la Cluj își deschide oficial porțile pe 22 noiembrie, fiind cel de-al treilea mare eveniment organizat în România. După târgurile de la Craiova și Sibiu, care își deschid porțile pe 15 noiembrie.

Peste 50 de căsuțe cu preparate tradiționale românești în Piața Unirii

Dacă Târgul de Crăciun se deschide pe 22 noiembrie, oficialii primăriei au anunțat că iluminatul festiv se va aprinde pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României.

Peste 50 de căsuțe cu preparate tradiționale românești, dulciuri, dar și tot felul de decorațiuni specifice Crăciunului vor exista în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

De la turtă dulce la cozonaci, de la brânzeturi la produse tradiționale din carne. De la burgeri la cârnați vienezi, toate astfel de preparate vor fi gătite în târgul din Piața Unirii.

Tot acolo, vizitatorii vor avea un brad de 20 de metri care anul acesta a fost donat de către o familie din comuna Feleacu. Nu va rata o roată panoramică pentru cele mai bune poze de la înălțime, un patinoar, dar și multe decorațiuni specifice Sărbătorilor.

Târgul de Crăciun de la Cluj, fără focuri de artificii

Pentru ediția din acesta an autoritățile locale au anunțat că nu va mai exista niciun foc de artificii, așa cum clujenii erau obișnuiți an de an. Acesta va fi înlocuit cu un spectacol de drone, lasere și video-mapping.

„Sunt conștient că mulți clujeni o să mă critice, dar am renunțat la focurile de artificii, mergem pe sistemul de lumini și drone. Focurile de artificii sunt deja de partea trecutului, nu partea viitorului”, a fost mesajul pe care primarul, Emil Boc l-a transmis într-o declarație preluată de servuscluj.ro.

În Piața Unirii urmează să fie amplasată o scenă unde vor avea loc concerte și spectacole în fiecare zi, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. Iar cei mai cunoscuți artiști vor susține concerte pentru cei care vor ajunge de pe 22 noiembrie până pe 1 ianuarie în Piața Unirii.

Cum a fost în 2023 la Târgul de Crăciun Cluj

„Celălalt Târg de Crăciun” are loc în perioada 23 noiembrie – 8 decembrie

Anul acesta în Cluj va exista și „Celălalt Târg de Crăciun”. Organizat în zona străzilor Mihail Kogălniceanu și Emmanuel de Martonne. La nici 300 de metri de târgul din Piața Unirii.

„Târgul promite o atmosferă aparte. Oferind publicului șansa de a explora nu doar instalațiile artistice care definesc festivalul, ci și de a interacționa cu o selecție specială de vendori locali”, anunță organizatorii acestuia.

30 de căsuțe tematice vor funcționa între orele 15.00 – 23.00 de luni până vineri. Iar în weekend, de la 11.00 până la 23.00. Târgul urmând să aibă loc în perioada 23 noiembrie – 8 decembrie.

Există două tipuri de costuri pentru căsuțele de la acest târg:

căsuțe pentru produse nealimentare – costul este de 5.000 lei + TVA

căsuțe pentru de produse alimentare – costul este de 8.000 lei + TVA

la aceste sume se adaugă costurile cu utilitățile (curent, apă, salubritate)

