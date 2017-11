Ponta, despre începerea urmăririi penale pe numele lui Liviu Dragnea: Implicarea OLAF în dosarul “TELDRUM” este esențială și schimbă total datele problemei

Deputatul Victor Ponta scrie pe Facebook, despre începerea urmăririi penale a lui Liviu Dragnea, că implicarea OLAF în dosarul “TELDRUM” este esențială și schimbă total datele problemei, pentru că este ”o instituție mult deasupra bătăliilor “dâmbovițene” și ”niciun om normal la cap nu poate susține în mod serios că OLAF se implică în politica internă a vreunei țări europene”.

”Implicarea OLAF în dosarul “TELDRUM” este esențială și schimbă total datele problemei – în cazul lui Pablo Escobar ( modelul de viață al lui Liviu Dragnea) acesta a controlat ani buni conducerea politică a țării sale dar și justitia prin coruptie, amenințări și violență / când în scenă a apărut o instituție externă – DEA (Agenția Americană Antidrog) Cartelul lui Escobar s-a prăbușit în mod catastrofal”, a scris Ponta pe pagina de socializare.

El precizează că, ”atâta timp cât Dragnea se lupta doar cu fosta lui prietenă “Codruta” Kovesi bătălia era mai simplă – sunt foarte mulți oameni de bună credință care îi considera pe amândoi la fel de dictatori, abuzivi și nocivi pentru societate”, și adaugă faptul că ”OLAF este însă o instituție mult deasupra bătăliilor “dâmbovițene” și niciun om normal la cap nu poate susține în mod serios că OLAF se implică în politica internă a vreunei țări europene”.

”La fel ca în cazul lui Pablo Escobar care controla și era protejat de politicieni, polițiști și magistrati, jurnalisti și oameni din toate instituțiile naționale și la “TelDrum” totul era protejat – acum însă Dragnea se luptă cu o instituție OLAF pe care nici nu o controlează, nici nu o poate șantaja sau infiltra / din acest motiv reacția sa miorlaită și confuză de ieri : Don Livio e mort de frică și nu știe ce sa faca acum/ protectia de care s-a bucurat “Cartelul de la Teldrum” timp de aproape 15 ani din partea institutiilor Statului Roman ar trebui sa ridice insa mari semne de intrebare celor care sustin din convingere lupta anticoruptie , nu e asa?”, mai scrie Ponta.

Victor Ponta se referă în postare și la prezența, luni, la DNA, a mai multor lideri PSD, pentru a-l susține pe Liviu Dragnea. ”Ieri, în fața DNA au venit puțini pesediști adevărați / dacă vă uitati cu atentie erau chiar oamenii “Cartelului” în frunte cu “vicele” Paul Stănescu / daca procuroarea i-ar fi poftit înăuntru pe cei de afară și îi intreba câte contracte cu Teldrum au semnat în ultimii 10 ani trebuia să îi rețină pe loc”, afirmă el.

Potrivit deputatului independent, ”problema este că “TelDrum” a produs bani pentru Liderii “Cartelului” și pentru familiile lor – iar nota de plată este achitată de PSD”.

”Vedeti că Dragnea bagă în față Partidul cum spunea Escobar ca DEA din America vrea raul locuitorilor din Columbia nu sa opreasca traficul de droguri. PSD a obtinut in Decembrie 2016 o mare victorie electorala prin sprijinul si speranta a milioane de romani ca va aplica politici sociale si economice de dezvoltare a tarii la fel ca in 2012-2015 / a primit in schimb in 2017 crize politice , masuri economice dezastruoase, Euro la cel mai mare nivel istoric, amanari si minciuni in care salariile cresc si scad in acelasi timp. Milioanele de euro pe care OLAF spune ca Dragnea si Teldrum le-au deturnat au ajuns la el si acolitii sai nu la votantii PSD / la fel si Lacul Belina care nu a ajuns la locuitorii judetului Teleorman ci la Dragnea / la fel ca functiile din Guvern sau din Curtea de Conturi unde nu pesedistii ci oamenii “Cartelului” au fost promovati ca sa il apere pe Dragnea de probleme. Cea mai mare ticalosie a oamenilor “Cartelului de la Teldrum” este sa puna semnul egal intre Dragnea si PSD / eu sunt revoltat de aceasta minciuna si voi lupta cu toate puterile contra sa” mai spune Victor Ponta.