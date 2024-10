Victor Ponta va deschide lista candidaților PSD Dâmbovița pentru Camera Deputaților, propunere care a fost deja validată la întrunirea de duminică a filialei.

„Începusem să obosesc să tot fiu fostul, fostul prim-ministru, fostul preşedinte (al PSD, n.r.), fostul… Acum dacă o să îmi ziceţi viitorul deputat de Dâmboviţa, o să mă simt foarte bine!”, le-a transmis Victor Ponta celor aproape 500 de delegaţi participanţi la conferinţa PSD Dâmboviţa.

„Mi-am scris şi discurs, am primit şi aseară un mesaj: vezi că mâine ai speech la Dâmboviţa, vezi ce spui. Zic: da, domnul prim-ministru, ştiu ce spun, spun ce trebuie, dar spun ce gândesc şi eu (…). Şi eu sunt vechi în politică, dar eu n-am avut doar victorii, am avut şi înfrângeri şi am avut de învăţat mai mult din înfrângeri decât din victorii”, a mai spus fostul premier.

