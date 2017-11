Omul de afaceri prahovean Vlad Constantin, care l-a denunțat la DNA pe fostul deputat Mircea Roșca și a cărui soție l-a înregistrat pe procurorul Mircea Negulescu, a fost trimis în judecată de către procurorii prahoveni pentru șantaj si ultraj asupra unor funcționari publici. Cunoscut în zonă sub porecla „Șomeru”, afaceristul este patronul mai multor statii de carburant care funcționau sub brandul Tibi Oil, dar si al altor afaceri. Vlad Constantin a fost inculpat în mai multe dosare pentru infracțiuni economice.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Vlad Constantin și Ion Tudora.

Potrivit rechizitoriului, Vlad Constantin este inculpat pentru șantaj și ultraj împotriva a doi funcționari publici, dare de mită și deturnare a licitațiilor publice. Procurorii susțin că Vlad Constantin a amenințat un funcționar public cu atribuții de control că va da în vileag o faptă imaginară compromițătoare la adresa sa, și anume că îl va denunța la un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești asupra căruia i-a lăsat impresia că are influență. Prin denunțul respectiv persoana vătămată urma să sufere consecințe penale printr-un act de justiție viciat și denaturant. Scopul acestei acțiuni era ca persoana vătămată să fie constrânsă să nu-l sancționeze pentru anumite fapte constatate și să-i permită să exploateze, suplimentar și ilegal, 36 de arbori și, totodată, să-i permită să exploateze partizii adjudecați cu ocazia licitațiilor publice organizate de Direcția Silvică Prahova contrar dispozițiilor legale.

Surse judiciare au declarat pentru Libertatea că procurorul asupra căruia Vlad Constantin a susținut că ar avea influență este chiar Mircea Negulescu.

Conform procurorilor prahoveni, inculpatul a procedat la fel și cu administratorul unei persoane juridice concurente, pentru a o constrânge ca, în timpul desfășurării unor licitații publice de material lemnos, organizate de Direcția Silvică Prahova, să nu liciteze împotriva sa pentru a putea adjudeca lemnul licitat la prețul de pornire.

Totodată, Vlad Constantin a amenințat telefonic și prin mesaje scrise un ofițer de poliție din IPJ Prahova susținând că îl va denunța pentru presupuse fapte care ar fi putut atrage cercetarea penală a ofițerului de poliție, printr-un act de justiție viciat și denaturat.

Ion Tudora este inculpat pentru luare de mită și deturnarea licitațiilor publice, fiind acuzat că a încheiat o înțelegere frauduloasă cu Vlad Constantin astfel încât, pentru suma de 10.000 de lei, să nu liciteze contra acestuia pentru o partidă din Valea Largă – Dogărie. Scopul înțelegii era ca afaceristul Vlad Constantin să-și adjudece partida respectivă la prețul minim, denaturând astfel prețul de adjudecare.

Vlad Constantin este cunoscut drept un afacerist foarte influent pe Valea Prahovei, el neezitând să se laude cu relațiile sale sus-puse în lumea politică sau a administrației publice. „Șomeru” a început să aibă probleme cu justiția în urmă cu mai mulți ani și pentru a-și face viața cât mai ușoară a început să denunțe la DNA diverse personaje despre care a susținut că l-au ajutat la un moment dat comițând infracțiuni.

Astfel, Vlad Constantin a depus la DNA un denunț împotriva fostului deputuat din mandatul trecut Mircea Roșca, fost președinte al PNL Prahova, pe care l-a acuzat că i-a cerut bani pentru a-l ajuta să obțină niște terenuri pe Valea Prahovei. Roșca, originar din Comarnic, ales deputat în Colegiul Valea Prahovei, avea la un moment dat multă influență politică în zonă.

Surse judiciare spun că soția lui Vlad Constantin este cea care discută în înregistrările ce au încheiat cariera de procuror în DNA a magistratului Mircea Negulescu, înregistrări pe care le-a făcut publice fostul deputat Sebastian Ghiță. Astfel, nevasta lui Constantin Vlad a înregistrat o conversație în care Negulescu are a justifica niște decizii pe care le-a luat ca magistrat, discuția având loc în contextul în care Vlad Constantin era inculpat în mai multe dosare pentru infracțiuni economice.

După ce înregistrarea a fost făcută publică de către Sebastian Ghiță, Negulescu a plecat din DNA Ploiești și s-a dus procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, iar în prezent Consiliul Superior al Magistraturii face verificări în ceea ce-l privește pe magistrat.

Surse judiciare au declarat pentru Libertatea că Vlad Constantin i-a amenințat și șantajat pe șeful Ocolului Silvic Sinaia, un primar din nordul județului Prahova, unde au loc exploatări masive de lemn, și un polițist.

Mircea Negulescu a ajuns în atenţia Inspecţiei Judiciare a CSM după ce, în februarie, când încă era procuror la DNA Ploieşti, în presă a fost difuzată o înregistrare audio în care Negulescu vorbește la telefon cu soţia omului de afaceri Vlad Constantin, căreia îi dă date şi amănunte din dosare penale.

„Domnul Negulescu e avid după denunţuri. Eu am ajutat toate organele de cercetare penală. Pe mine m-au trimis şi mă trimit şi acum la psihiatrie. Nu ştiu de ce. Pe mine mă trimit la psihiatrie şi pe urmă îmi dau dreptate. Eu nu am depus denunţ împotriva domnului Negulescu. Sunt anumiţi procurori care nu ştiu cum au ajuns procurori. I-am spus că are un caracter josnic. Mi-a spus că nu poate să facă acel dosar pentru că nu îl lasă nu ştiu cine. Nu mă tem pentru nimeni. Mă ia, mă leagă, îmi dau drumul. Eu sunt un as al tehnicii. Eu i-am filmat pe Marta şi Radu Nemeş în avion. Mi s-au creat probe de şantaj, dar i-am înregistrat eu”, spunea atunci Vlad Constantin.