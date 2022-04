Instituția a lansat un timbru care amintește de momorabila replică cu care soldații ruși au fost întâmpinați de cei ucraineni pe Insula Șerpilor, iar acum vrea să își extindă portofoliul.

Directorul general al Poștei ucrainene, Igor Smilyansky, a anunțat că vor fi produse și comercializate și alte mărfuri cu imaginea care apare pe timbre, inclusiv tricouri, hanorace și magneți de frigider.

„Ukrposhta” will sell the rest of the millionth edition of stamps „#Russian warship” through the online store. But it will also release merch in the form of T-shirts, sweatshirts and magnets. This was announced by the General Director of the enterprise Igor Smilyansky. pic.twitter.com/B8jnv81ZjH