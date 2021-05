În urmă cu trei luni, pe 28 februarie, anul acesta, Ciprian C., 49 de ani, din Pașcani, și soția au mers la Iași și s-au vaccinat cu AstraZeneca. Au nimerit două doze din lotul ABV 2856, care ulterior a fost utilizat temporar în România, după ce Italia a suspendat vaccinarea, în urma unor reacții adverse de natură trombotică. Ciprian C. nu a avut parte însă de așa ceva, dar tot a ajuns la spital.



„În noaptea de după vaccin, soția mea s-a simțit rău, dar eu am ajuns la spitalul de urgență”, spune Ciprian C. Bărbatul spune că avea frisoane, dureri de cap, o stare generală de rău și febră de peste 39º C, care nu ceda cu medicamente antitermice. În fișa pacientului, medicul de la UPU a notat, la diagnostic: „reacție adversă vaccin anti-COVID-19”.

Ciprian C. a primit câteva perfuzii și a fost trimis cu tratament, la domiciliu. Starea lui de sănătate s-a îmbunătățit, însă bărbatul se gândea cu teamă că va trebui să facă rapelul cu același vaccin.



AstraZeneca, numărul cel mai mare de reacții adverse raportat la 10.000 de vaccinați



Conform datelor furnizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, până pe 25 mai, au raportat reacții adverse:



– 23,5 din 10.000 de persoane vaccinate cu Pfizer;

– 54 din 10.000 de persoane vaccinate cu Moderna;

– 140 din 10.000 de persoane vaccinate AstraZeneca;

– 8 din 10.000 de persoane vaccinate cu Johnson&Johnson.



Astfel, până pe 25 mai, din 3.323.818 persoane vaccinate cu serul Pfizer, 7.815 raportaseră reacții adverse. Din 350.658 de vaccinați cu Moderna, 1.894 de persoane raportaseră reacții adverse, din 430.580 de imunizați cu AstraZeneca, 6.069 au raportat reacții adverse, iar dintre 78.264 de vaccinați cu Johnson&Johnson, 64 s-au plâns de reacții adverse.

S-a adresat autorităților

Medicul de familie i-a recomandat verbal să se programeze pentru un vaccin pe bază de ARN mesager, spune Ciprian C. Numai că el și soția lui figurau deja înscriși, în Platforma de vaccinare, pentru rapelul cu Astra Zeneca în data de 25 aprilie, iar după ce ei nu s-au prezentat, au fost reprogramați din oficiu pentru data de 7 mai 2021.



Bărbatul din Pașcani s-a adresat atunci autorităților. „Eu și soția mea am fost adepții vaccinării din prima clipă și suntem în continuare dornici să ne vaccinăm, dar suntem puși în situația de a ne vaccina cu un ser asupra căruia planează destule incertitudini”, spune Ciprian C… „Iar asta încalcă, cumva, dreptul meu ca pacient și dreptul meu constituțional, de a-mi alege tratamentul preventiv pus la dispoziție de către statul român împotriva COVID-19”.



A trimis mai multe e-mailuri și a dat telefoane la DSP Iași, la Institutul Național de Sănătate Publică, dar și la CNCAV, pentru a afla care este procedura prin care ar putea schimba tipul de vaccin și când s-ar putea reprograma pentru o nouă schemă de vaccinare. Nu a primit niciun răspuns lămuritor din partea autorităților.



Se poate renunța la rapel?



La începutul acestei luni, Libertatea a solicitat CNCAV să ofere publicului aceste informații de interes public. Am primit răspunsul după 19 zile.



Cei care s-au programat în platformă pentru un tip de vaccin nu se pot reprograma pentru un produs diferit, spune cei de la CNCAV. „Potrivit cerințelor operaționale, platforma de vaccinare permite realizarea unei singure programări/persoană, operațiunea de programare presupunând planificarea datei la care se efectuează atât prima doză, cât și cea a rapelului. De asemenea, conform cerințelor operaționale, platforma de programare condiționează planificarea beneficiarilor la rapel cu un alt tip de vaccin față de cel administrat inițial, aspect aplicabil și în cazul vaccinului produs de compania AstraZeneca.

Pot renunța la rapel cei care s-au vaccinat deja cu prima doză? „În ceea ce privește protecția după prima doză de vaccin administrată, studiile indică un procent de aproximativ 77% începând cu 3 săptămâni de la data administrării acesteia și care se urmărește până la 12 săptămâni de la prima doză inoculată. Renunțarea la rapel, în acest caz, ar afecta eficacitatea vaccinului pentru beneficiar”, precizează CNCAV.



„Deși datele studiilor clinice, cât și evaluările concrete «din teren» relevă faptul că vaccinurile împotriva COVID-19 disponibile la acest moment protejează semnificativ încă de la administrarea primei doze, nu există date concrete pentru identificarea cu exactitate a perioadei de menținere a răspunsului protector în această situație. Întrucât doza de rapel asigură răspunsul imun mai intens și de durată mai lungă, nu se recomandă evitarea efectuării rapelului”.



CNCAV: „Frecvența reacțiilor adverse e mai crescută la prima doză, față de rapel”



Cei care au primit deja prima doză cu AstraZeneca pot face rapelul cu vaccinuri bazate pe ARN mesager (Pfizer-BioNTech sau Moderna) sau cu vaccinul Johnson & Johnson?



„Pentru persoanele care au efectuat prima doză de vaccin cu serul produs de compania AstraZeneca nu există opțiunea ca rapelul să fie făcut cu alt tip de vaccin, pentru că la acest moment nu există date care să susțină utilizarea combinată a două tipuri de vaccinuri sau care să stabilească siguranța și protecția oferite de o asemenea schemă. Studiile în acest sens sunt încă în stadii incipiente și din acest motiv nu se poate recomanda modificarea produsului și nu se poate estima încă la ce perioadă de timp ar putea fi reluată schema de vaccinare”, spun cei de CNCAV.



Dacă nu se poate face rapelul cu un alt tip de vaccin, ar putea fi reluată schema de vaccinare, cu două doze Pfizer/Moderna sau o doză Johnson & Johnson? CNCAV precizează că, „în baza instrucțiunilor existente, nu se va relua schema de vaccinare la solicitare (cu același produs sau produse diferite)”.



Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea subliniază că „vaccinul Vaxzevria, dezvoltat de compania AstraZeneca, este sigur și eficient, iar Agenția Europeană a Medicamentului recomandă continuarea campaniilor de vaccinare cu acest tip de vaccin. Incidența și severitatea reacțiilor adverse observate atât în studiile clinice, cât și «în teren» au fost mult mai mici la doza de rapel comparativ cu prima doză pentru vaccinul Vaxzevria. De menționat este și faptul că frecvența reacțiilor adverse este mai crescută la prima doză față de rapel”.

Foto: Hepta

Citeşte şi:

Cât de departe trebuie să meargă românii din Berlin pentru a se vaccina. „Sun în fiecare săptămână la medicul de familie”

O femeie, bătută de soț după ce a fost încurajată la „Acces Direct” să-l lase să-și vadă copiii: „A avut mult de suferit după emisiune”

PARTENERI - GSP.RO FOTO Cum s-a urcat îmbrăcată în taxi cea mai sexy vedetă din România: „Am uitat să îmi iau ceva de schimb, dar șoferul a fost fericit”

Playtech.ro BOMBĂ! Cât de bogată e iubita lui Ianis Hagi, de fapt. Elena Tănase provine dintr-o familie înstărită

Observatornews.ro Băieţel de 5 ani, tuns în cap de colegi, în timpul unui atac asupra religiei sale, la o şcoală din Londra: "Este foarte speriat, nu vrea să se întoarcă acolo"

HOROSCOP Horoscop 28 mai 2021. Capricornii trebuie să-și asume erorile făcute, fără să încerce să își diminueze rolul

Știrileprotv.ro O postare pe Facebook i-a fost fatală unei candidate la funcția de primar al unui oraș din Mexic. Femeia a fost ucisă în văzul lumii

Telekomsport O nouă moarte violentă. Tânără cu zeci de mii de fani, ucisă şi aruncată în canal după ce a luat o "maşină privată" de la aeroport. Primele informaţii

PUBLICITATE Ai auzit de BestSecret? E un nou magazin online, cu reduceri de până la 80% (PUBLICITATE)