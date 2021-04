Povestea lui Cosmin Gabriel Ciolacu, tânărul în scaun cu rotile care vrea să schimbe lumea

Nu poate merge, nu poate scrie, vorbește destul de greu, dar dovedește zilnic că e un luptător. Cosmin Gabriel Ciolacu s-a născut prematur, la doar șase luni. „Nu-și poate controla mâinile și picioarele, depinde în totalitate de cineva.”, spunea mama lui în emisiunea „Imperiul Leilor” de la Pro TV. Tot ea a dezvăluit că acesta a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică și sindromul extrapiramidal. Toate acestea nu l-au împiedicat să studieze, să urmeze un liceu, chiar și o facultate.

Povestea lui Cosmin Gabriel Ciolacu e cunoscută în Tecuci, acolo a făcut liceul. Deși depinde în totalitate de altcineva, tânărul a studiat întotdeauna, mereu cerea ajutorul apropiaților din familie pentru a viziona tot felul de tutoriale despre programare şi calculator. A învățat atât de multe, încât a ajuns să obțină premii la concursurile de informatică.

„Primul meu pas a fost participarea la concursul „Oraşul meu de suflet” în care trebuia să fac un mic filmuleţ despre Tecuci. Pentru mine o mare provocare, dar spre surprinderea mea am luat Premiul I. M-a ambiţionat şi m-a motivat. În anii următori am participat la un concurs de soft-uri educaţionale şi am obţinut Menţiune şi Premiul al II-lea. În ultimul an de liceu, am fost cooptat în echipa de robotică Thobor, alături de care am lucrat la programarea unui robot care a obţinut două premii importante la faza naţională a First Tech Challenge”, enumeră Cosmin paşii care l-au purtat încă de la o vârstă foarte fragedă spre conturarea unui viitor.”, a mărturisit el pentru viata-libera.ro.

Tânărul în scaun cu rotile a obținut media 8.40 la examenul de Bacalaureat

În liceu, și profesorii, dar și colegii l-au susținut necondiționat. Dascălii l-au ambiționat zilnic, în special profesoara de Informatică, Adriana Ciocănel, iar colegii de clasă erau cei care îl purtau în brațe pe scările instituției de învățământ. Examenul de Bacalaureat l-a dat în condiții speciale și l-a promovat cu media 8,40. „Patru ani de liceu mi-am chinuit colegii să mă urce în scaun cu rotile la etajul doi, unde aveam cursurile. La Bacalaureat, am avut, e adevărat, profesori cărora am putut să le dictez. Dar, deşi sunt mai bun la ştiinţe exacte, am luat notă mai mare la limba română.

Ar fi trebuit ca şi subiectele să fie adaptate problemelor pe care le am. Eu nu pot realiza grafice şi nici profesorii nu m-au putut ajuta la asta aşa cum aş fi vrut. Am fost un pic dezamăgit de note. Îmi doresc să pot ajunge să schimb asta pentru cei asemeni mie care vor să înveţe, vor să-şi ia viaţa în propriile mâini, dar nu au parte de toate facilităţile”, mai spune el pentru aceeași sursă.

Cosmin Gabriel Ciolacu la absolvirea liceului. Foto: viata-libera.ro

Cosmin Gabriel Ciolacu, despre facultate și jobul în IT pe care l-a obținut

Ambițiile lui nu s-au oprit aici. Și-a dorit și mai mult, așa că a aplicat la Facultatea de Informatică din București. Povestea tânărului a ajuns la urechile decanului așa că acesta a organizat o sesiune specială de examinare. Cosmin Gabriel Ciolacu a trecut cu brio, a devenit student, a trecut deja și de primele sesiuni. Nici cu atât nu s-a mulțumit, tânărul în scaun cu rotile s-a angajat chiar înainte de pandemie, a aplicat pentru un job în IT și imediat a fost acceptat.

Având în vedere problemele de sănătate cu care se confruntă, Cosmin Gabriel Ciolacu a lucrat la un proiect, la realizarea unui soft care să-i ajute pe cei care nu-şi pot folosi mâinile să poată utiliza un computer. „Există deja ceva care foloseşte comenzi vocale, dar nu este suficient pentru cei care vor să lucreze în domeniul IT, aşa cum îmi doresc eu. E o nouă provocare pentru mine, pentru a putea deveni mai independent şi pentru a-i ajuta şi pe alţii aflaţi în situaţia mea”, mai spune băiatul pentru sursă anterior menționată.

Cosmin Gabriel Ciolacu și-a prezentat ideea de business la Pro TV, la „Imperiul Leilor”

Tânărulul din Tecuci a mers în fața investitorilor cu o altă idee, o platformă software online, care, după părerea lui, poate schimba sistemul de învățământ.

„Dat fiind faptul că acum învățământul se desfășoară online, s-a gândit să facă un lucru pentru elevii din ziua de azi. Scopul lui este să facă ceva pentru învățământ și să arate celor ca el că dacă au ambiție și perseverență pot face ceva în viață. Nici nu știam că s-a înscris la Imperiul Leilor, inițial am zis că e o glumă”, a spus mama acestuia, care l-a însoțit la întâlnirea cu cei cinci investitori care i-au oferit finanțare pentru afacerea lui.

