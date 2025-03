Drumul Norei către schi a început cu gimnastică și tenis, însă pasiunea pentru sporturile de iarnă și pentru munte a fost mai puternică. Prima sa încercare pe pârtie a fost modestă, reușind doar câțiva metri, dar a continuat să progreseze și să se afirme pe măsură ce își perfecționa tehnica.

„A fost foarte frumos în Polonia, mi-a plăcut. Am fost foarte bucuroasă la final. Îmi plac sporturile de iarnă. Simt că muntele e casa mea. Prima dată când am fost pe pârtie am reușit doar câțiva metri, nu a fost chiar o tură”, a afirmat ea.

Pentru a concura la cel mai înalt nivel, Nora se antrenează în Polonia, alături de tatăl ei, Adrian, care este și antrenorul său. Deși a început să concureze în România, condițiile mai bune din Polonia și Lituania i-au permis să-și îmbunătățească abilitățile. În plus, antrenamentele se desfășoară pe pârtie indoor în Lituania atunci când condițiile meteorologice nu permit schiatul în aer liber.

Familia Norei face sacrificii semnificative pentru a susține cariera sportivă a micuței. Tatăl său a urmat un curs specializat pentru a o sprijini mai bine, iar el se asigură că există un echilibru între performanțele Norei, școala și viața de copil.

Pe lângă pasiunea pentru schi, Nora are alte două hobby-uri. În lungile deplasări pentru antrenamente sau competiții, își umple timpul cu cititul și iubește să asculte muzică clasică. „De obicei, pe drum citesc, ascult muzică. Îmi place muzica clasică, fac pian și flaut”, a spus copila de 9 ani.

În zilele următoare, Nora Lupșan se pregătește pentru un nou concurs departe casă. Sportiva va concura în cadrul unei competiții puternice în Slovacia, unde speră la un nou rezultat bun.

