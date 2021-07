Mărturia românului care a sărit în Dunăre și a salvat o bătrână, în Germania. „A fost ca o minune”

Nicu Benjamin Dulici a crescut la Potlogi, în Dâmbovița, și a plecat de acasă ca să-și urmeze visul de a studia muzica. Până va putea să facă asta, muncește în Germania, unde găsește de lucru. Acum e la Ulm, pe malul Dunării, fierar betonist fără calificare, pe un șantier.

Și exact în urmă cu 7 zile acolo s-a aruncat în apele fluviului și a salvat o bătrână de 74 de ani: „Am auzit niște țipete. Am văzut-o cum plutea, am crezut că e moartă”. Nicu și-a dat jos rucsacul din spate, și-a scos tricoul, pe care l-a rupt trăgând de el, și a plonjat în apă.

„Am ajuns lângă ea și mi-a fost frică să o ating, nu mișca. Am luat-o de tricou, am înotat așa cu ea spre mal, cam 10 metri. Abia aproape de mal am luat-o de mână, am avut curajul să o ridic și să o urc pe mal”.

Nicu visează să găsească un loc de muncă stabil. Foto: Facebook / Nicu Benjamin Dulici

Un bărbat l-a ajutat să o întindă pe țărm, altul a sunat la 112. „Pe mal a deschis ochii și s-a uitat la mine. Atunci am văzut că trăia. A fost ca o minune pentru mine. Nici n-am știut cum să mă simt când am văzut că deschide ochii”.

Nicu spune că nu i-a fost nicio clipă teamă, nici nu s-a gândit la asta, chiar dacă Dunărea era umflată din cauza ploilor. Cu femeia salvată n-a mai vorbit de atunci, dar a devenit cunoscut în oraș după ce Poliția a dat un comunicat de presă, iar cotidianul Ausburger Allgemeine a scris despre el. „Am primit multe laude și mesaje din partea multor oameni, și nemți și români.”

Visează să studieze muzica

De trei ani Nicu merge să muncească în Germania și vrea să învețe cât mai bine limba, ca să reușească să se integreze. Vine dintr-o familie numeroasă, mai are 4 frați, iar după ce părinții lui s-au despărțit tatăl s-a recăsătorit cu o văduvă care avea 10 copii. El a plecat de acasă și visează să studieze muzică în Germania.

De aia muncește oriunde găsește ceva, „odată cu contract, odată fără, adică la negru, și atunci când nu lucrezi cu contract poate să te țepuiască foarte ușor, nu-ți mai primești banii și pleci în țara ta, înapoi”.

Nicu nu așteaptă vreo recompensă pentru fapta lui, nici vreo recunoaștere a eroismului, dar visează la un loc de muncă stabil, care să-i permită să-și finanțeze apoi studiile muzicale. O familie de români i-a spus că va încerca să-l ajute, dar deocamdată are o problemă, pentru că n-are o locuință stabilă.

Angajat pe șantierul din Ulm, tânărul locuiește alături de alți muncitori chiar acolo, într-o baracă. Dar știe că niciun vis nu e prea mic și nicio piedică prea mare pentru el, așa că va continua să muncească, orice găsește, până va reuși să își schimbe viața așa cum își dorește.

