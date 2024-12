5 povești greu de uitat de la Revoluție: „Ce era prin curte, parcă era război” & „Ne-au confundat cu teroriștii. Credeau că o să fie otrăviți”

În jurul orei 12:30, Televiziunea a fost ocupată de revoluționari. În jurul orei 12:50, Televiziunea Română își reia emisia. Mircea Dinescu și Ion Caramitru apar în fruntea unui grup de revoluționari, anunțând exaltați fuga dictatorului prin fraza „Fraților, am învins!”. În jurul orei 23:00 este anunțată constituirea Consiliului Frontului Salvării Naționale, ca noul organ al puterii.

Conform celor mai recente date oferite de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, Revoluția română din 1989 a făcut, în total, 5.205 victime, dintre care 1.116 morți și 4.089 de răniți.

Maricica Puică: „Am ieșit cu tancul de la TVR”

Fosta mare campioană la atletism, Maricica Puică își amintește că în 1989 a ajuns la sediul Televiziunii Române din București.

„De dus ne-am dus, dar de întors a fost greu. La intrarea în TVR era un fost ziarist. Ăla ne-a făcut control, și când a ridicat privirea: «Ce faci, domne, Maricica!?». Am fost și-am vorbit. Am ieșit cu tancul apoi de acolo. M-a scos la nu știu câte străzi… Se trăgea. Ce era prin curte pe jos, parcă era război. Noi am luat-o în glumă, dar nu era glumă. Ce-am văzut eu acolo…”, povestește Puică.

Rodion Cămătaru: „Eram la Craiova. Mi-au trecut gloanțele pe la ureche!”

Rodion Cămătaru a dezvăluit cum era să fie împușcat accidental în timpul Revoluției din 1989, în Craiova.

„Eram în Belgia când a început Revoluția. Și am făcut o greșeală că am revenit în țară, aveam vacanță de la echipa de club. Dacă am avut emoții? Mari! Mi-aduc aminte că am ajuns acasă, în Craiova, la bloc, s-a tras pe deasupra mea!

A doua zi, de-abia revenit, mi-au trecut gloanțele pe la ureche! Și în Craiova s-a tras mult, prin zona centrală, era haos peste tot. Mai ieșeam, nu stăteam doar în casă. Am realizat că am făcut o gafă revenind în țară”, a dezvăluit Cămătaru.

Rică Răducanu: „Trăgeau de pe case, nici nu știai de unde”

Și Rică Răducanu fostul mare portar al Rapidului încă păstrează în memorie clipele de groază de acum 35 de ani.

„Revoluția m-a prins pe stradă, în cartier, în Giulești. Când au început să tragă, gata! Trăgeau de pe case, nici nu știai de unde. M-am dus acasă, n-am ieșit din casă, mă uitam la TV. Prima dată am fost în Piața Victoriei, dar apoi în casă. Mi-era că mă ia de sus, mai ales că eram înalt. Mi-a fost frică!”, a povestit Răducanu.

Nicu Vlad: „Ne-au confundat cu teroriștii! Credeau că o să fie otrăviți”

Iar Nicu Vlad, fostul mare halterofil spune că „am luat mere și cafea să le ducem oamenilor din stradă”.

„Am dat la unul, la doi, până au început «Domne, cine știe ce bem?!»”. Și-a trebuit să beau și eu cafea, deși nu beau niciodată… Credeau că o să fie otrăviți. Totul se întâmpla în zilele în care se trăgea în București.

Chiar lângă noi cineva a fost împușcat, dar nu ne-am întors acasă. Am fost mai mulți sportivi acolo și ne-am trezit făcuți trădători! Am mers și cu Rică Răducanu, ne-au dus în televiziune când se lansaseră tot felul de zvonuri. Ne-au confundat cu teroriștii! Eu atunci eram ofițer la Steaua”, a rememorat acesta.

Dumitru Moraru: „«Securistul!». Am fugit, am băgat mașina în garaj”

Dumitru „Țețe” Moraru, fostul mare portar de la Dinamo, Steaua și Sportul a povestit un episod din decembrie 1989.

„Am avut probleme și eu, și Rednic, care stătea tot prin zona aia, la Romană. Aveam o Dacie, numărul 1B892. N-avea nimeni dintre fotbaliști! Când, la Romană, 20 de inși: «Securistul!». Ei nici nu știau cine e la volan…

Am fugit, am băgat mașina în garaj, i-am dat numerele jos. A doua zi l-au prins pe Rednic. El avea cu 2B. Nu se făceau mari prostii atunci, dar chiar dacă te opreau, le arătai legitimația de milițian, le vorbeai frumos și te lăsau să pleci”, își amintește Moraru.

