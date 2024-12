Revoluția română din anul 1989 a început la Timișoara și a cuprins apoi toată țara, iar una dintre vedetele care a participat activ la manifestații a fost Dan Negru. Născut în Timișoara, celebrul om de televiziune a vorbit de mai multe ori despre evenimentele din urmă cu 35 de ani.

A ieșit zilnic în piață

Într-un interviu pe care l-a acordat în trecut în Unica, Dan Negru dezvăluia că a ieșit zilnic în piață, însă de fiecare dată când auzea focuri de armă, fugea acasă. Însă, chiar și așa, se întorcea de fiecare dată pe străzi, pentru a protesta față de regimul comunist.

Mai mult decât atât, vedeta de televiziune a afirmat că este fericit că România are acum o presă liberă, dar nu știe sigur dacă a făcut bine că s-a mutat din Timișoara la București.

„Stația unde așteptam tramvaiul să merg spre casă e chiar lângă casa lui Laszlo Tokes, «scânteia» care a aprins evenimentele din Timișoara. Așa că am văzut începutul din 15 decembrie. Apoi am fost un mare fricos și, de fiecare dată când începea să se tragă, fugeam din piață. Am fost acolo zi de zi, dar am fost printre cei fricoși.

Nu mă interesează să dau timpul înapoi. Mi-a plăcut «excursia» mea așa cum a fost ea. Nu aș vrea alta. Profesional, câștigul e că am construit împreună cu mulți alții un sistem media liber. Referitor la plecarea din Timișoara la București, nici azi nu știu dacă am făcut bine sau nu”, spunea Dan Negru în trecut, pentru Unica.

