Mihaela Rădulescu, cu pistolul în mână la Revoluția din 1989: „Era un TT rusesc, l-am primit încărcat”. A confirmat că ea e în poză

În urmă cu ani buni, National Geographic a lansat o ediție de colecție dedicată Revoluției din 1989. Mihaela Rădulescu apare în două fotografii realizate în timpul evenimentelor din decembrie 1989, în Bucureşti.

În prima poză, cu părul prins în coadă, alături de câțiva membri ai gărzilor patriotice, tânăra studentă Mihaela Rădulescu vâna securişti sau terorişti prin subsolurile fostului Comitet Central. În mână, aceasta ținea un pistol.

„Îmi aduc aminte că am petrecut ceva timp în dimineaţa zilei de 23 decembrie cu acel grup. Căutau securişti ascunşi prin subterane sau catacombe. Toată lumea era nervoasă. Cu o zi înainte, prietenul meu Jean Louis Calderon (jurnalist francez – n.r.) murise. L-am dus cu o noapte înainte la morgă. Sunt nişte amintiri foarte triste”, a spus pentru Libertatea Patrick Durand, fotoreporterul care a imortalizat imaginea cu Mihaela înarmată.

Mai târziu, pentru ziarul Ring, Mihaela Rădulescu a confirmat în 2003 că ea era în poză: „La Revoluție eram blondă, tunsă periuță. Da, sunt şi în această poză. Pistolul, căci bănuiesc că vă interesează cel mai mult, e un TT rusesc, pe care l-am primit «obligat-forţat» la intrarea în CC. Măcar eu aveam habar de utilizarea unei arme, făceam tir pe vremea aceea, la Poligonul Tunari. N-am tras nici un foc.

Aşa cum l-am primit (adică încărcat), aşa l-am predat. (…) Nu m-am luat niciodată în serios în rol de «revoluţionară», nu mi-am cerut drepturi, nu am fost activă în nicio organizaţie de profil. Aveam 20 de ani şi trăiam o aventură pe viaţă şi pe moarte, cu mintea (şi freza) de atunci”.

Foto: National Geographic

A doua poză cu Mihaela Rădulescu

Patrick Durand apare și el în cea de-a doua fotografie care o înfăţişează pe Mihaela Rădulescu de la Revoluția din 1989. În această imagine, ea stă în genunchi, alături de mai mulţi jurnalişti străini la catafalcul cameramanului francez Jean Louis Calderon, decedat în 22 decembrie 1989.

Foto: National Geographic

Jurnalistul francez Jean Louis Calderon avea doar 31 de ani, când şi-a pierdut viaţa, în timpul evenimentelor din decembrie 1989, în Bucureşti. Calderon era cameraman al postului francez Le Cinq şi în seara zilei de 22 decembrie a murit strivit, accidental se pare, sub şenilele unui tanc, în Piaţa Palatului. În memoria sa, o stradă din bucureşti şi un liceu din Timişoara îi poartă numele.

Mihaela Rădulescu, viață la Monaco

Despre viața la Monaco, Mihaela Rădulescu a avut numai cuvinte de laudă. Are o viață activă, călătorește mult cu iubitul, Felix Baumgartner, lucru care o face fericită pe deplin. „E mult mai bun mediul acolo, ca să zic așa, pentru o disciplină de viață. Poate și pentru că am mai puține lucruri de muncit. În România e mai greu cu filmările, cu proiecte, cu emisiuni.

Aici nu am timp să mănânc la ore regulate. Acolo am timp de lucrurile astea și am avut timp în toți anii ăștia acolo pentru că te organizezi cumva și după programul copilului care are școală pe anumite ore, care mănâncă la anumite ore.

Cred că toate mamele își schimbă programul după ceasul copilului. Acolo trăiesc ceva mai disciplinat la capitolul ăsta, dar la fel de activ. Eu trăiesc dintr-un loc în altul, asta și pentru că circul mult pe Planetă, Felix merge în multe locuri, merg cu el când nu am altceva de făcut. E o viață foarte activă, foarte diferită de o viață normală și casnică. Nu mă plâng niciodată, nu îmi e greu, nu sunt aia care să zic că nu mai pot”, spunea ea acum câțiva ani.

Vedeta are și un băiat din căsnicia cu Elan Schwarzenberg, fiu care începuse studiile în America.

